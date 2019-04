André Castañeda denuncia que Nicola y Faruk están armando coartada

André Castañeda vuelve a arremeter contra Nicola Porcella y Faruk Guillén y espera que Paula Ávila y Claudia Meza, quienes supuestamente fueron drogadas en la llamada 'Fiesta del terror', encuentren justicia.

“Creo en la justicia y espero que se sigan realizando todas las investigaciones del caso porque los responsables deben pagar por sus delitos. También ha quedado al descubierto que Nicola con su amigo Faruk quieren armar una coartada tratando de convencer a otras personas para que se retracten o cambien su manifestación”, indicó André Castañeda al diario Trome.

Asimismo, el exchico reality aseguró que cree en las versiones de su expareja y de la modelo trujillana.“A ambas les creo, desde el primer momento supe que habían cosas extrañas y lo denuncié. No lo hice por ‘figureti’ ni por dinero, porque nunca he cobrado por contar las cosas que sabía”, agregó.

Además, dejó en claro que él seguirá apoyando el proceso y colaborará en todo lo que le pidan.

​"Mi abogada impugnó mi declaración porque el abogado de Nicola Porcella se encontraba presente y eso era irregular. Volveré a ir cuando me citen, no tengo temor de decir mi verdad. Nadie me ha demandado, ni amenazado, no se atreverían", sentenció.

Hace poco, Castañeda comentó que no descarta iniciar una querella en contra de Guillén, quien culpó al modelo de haber armado todo el escándalo en torno a la fiesta en Asia. "Mi abogado me ha dicho que hay muchos argumentos para interponerle una querella por difamación, por insinuar que armé todo", señaló.

