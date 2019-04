Thaísa Leal conmueve al revelar los últimos momentos de su madre [VIDEO]

Thaísa Leal conmovió a sus miles de seguidores al anunciar la triste partida de su madre, quien perdió la batalla contra el cáncer. Hoy la modelo usó su cuenta de Instagram para revelar los últimos momentos de su progenitora, confirmando que ella estaba sufriendo mucho a raíz de las consecuencias dolorosas de la enfermedad.

La expareja de Paolo Guerrero conmovió a todos al confirmar la muerte de Elisabete Michel, mamá de la nutricionista que batallaba contra el cáncer en Brasil. El hecho se produjo durante el dúa de cumpleaños de la brasileña, quien realizó el anuncio y pese a la dura situación que enfrenta, la garota usó sus redes sociales para agradecer a sus fans por el apoyo y revelar cómo se siente tras la pérdida.

“Quiero decir que estoy triste, pero estoy en paz. Mi mamá estaba sufriendo mucho y ella ya no aguantaba más. Ella mismo me lo decía y por eso ahora yo me siento en paz porque sé que ella está descansando”, indicó la experta en nutrición en su cuenta oficial de Instagram.

Ante las interrogantes que plantearon sus seguidores, la modelo contó cuán difícil ha sido para ella estar sin su madre y buscar encontrar consuelo en estos tiempos. “Para mí está siendo muy difícil dormir. En la noche yo pienso mucho, pero yo sé que pronto voy a estar mejor y tengo que seguir adelante. (…) Yo me estoy apoyando muchísimo en mis hermanas y en mi familia”, agregó en redes sociales.

Paolo mostró su apoyo a Thaísa

En su cuenta oficial de Instagram, Thaísa Leal compartió hace unos días una carta para despedirse de su madre, quien luchó por 1 año y 7 meses contra el cáncer. "Mi cumpleaños nunca más será el mismo, pero prometo que jamás será sinónimo de tristeza, sino de recuerdos, de nostalgia y motivación", dijo la popular modelo.

Muchos de sus seguidores expresaron su apoyo con comentarios de resignación y fuerza, como fue el caso de Paolo Guerrero, quien decidió poner un corazón en el post de su ex, demostrando que está al pendiente de la lamentable situación.