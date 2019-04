Michela Elías ingresa a Esto es Guerra para enfrentarse a 'Tepha' Loza

En la última edición de 'Esto es Guerra' se estaba por definir la eliminación de un integrante del equipo de 'Los retadores'. El capitán Pancho Rodríguez tenía que decidir quién continuaría en competencia, Said Palao o su expareja, la modelo Spheffany Loza.

En medio de la tensión, el chileno sorprendió a más de uno al seleccionar a Palao para seguir en el reality, dejando fuera a la hermana de Melissa Loza. Tras oír su propia decisión, Pancho Rodríguez no pudo evitar derramar algunas lágrimas por la situación en la que colocó a su exenamorada.

La modelo también se mostró muy afectada por lo ocurrido. Con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada empezó a despedirse de sus compañeros; sin embargo, en el programa se dio una noticia que dio un giro total a la eliminación de 'Tepha' Loza.

'El tribunal' dio a conocer que una nueva retadora ingresaría al programa para batirse a duelo con Spheffany Loza y que el resultado definiría la permanencia definitiva de una sola de las competidoras.

Gian Piero Díaz anunció el ingreso de Michela Elías, quien anteriormente formó parte de 'Esto es Guerra' y también de 'Combate'. La chica reality hizo un divertido baile en el set y en seguida se dirigió a saludar de manera efusiva a sus compañeros.

La rubia dijo que aunque su ingreso no se dio de la mejor manera, dará todo su esfuerzo para intentar quedarse en el programa. "No esperaba entrar de esta manera, es complicado entrar y saber que le puedes quitar el puesto a una persona, pero voy a dar lo mejor de mi, pase lo que pase. 'Tepha' se ha superado muchísimo y yo no estoy en competencia hace cuatro meses, pero voy a darle con todo menos miedo, así que con la frente en alto", manifestó.

'Tepha Loza' también decidió expresar lo que sentía al saber que tendrá que enfrentarse a su excompañera para conservar su puesto en el reality. "Es una alegría verla (a Michela) después de mucho tiempo. La tengo un poco complicada (la competencia), pero voy a dar siempre lo mejor de mi, ya lo he demostrado y lo voy a demostrar ahora con esta oportunidad que me está dando 'El tribunal'", señaló.

Luego de unos minutos, los conductores, Mathías Brivio y Gian Piero Díaz anunciaron que el duelo entre Spheffany Loza y Michela Elías será este viernes 12 de abril.

