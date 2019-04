Arctic Monkeys se despide de los escenarios hasta su próximo álbum [VIDEO]

Arctic Monkeys, banda de rock británica, culminó su gira en Bogotá tras la promoción de su último disco "Tranquility Base Hotel & Casino" lanzado en 2018.

La banda de chicos estuvo en Perú durante el Lollapalooza donde batió récord en entradas y hasta Alex Turner tomó cerveza peruana en un bar en Miraflores, ahí los fans aprovecharon para tomarse fotografías con el cantante de 'Mardy Bum'.

A pesar de que aún no es oficial, un integrante de la producción técnica de Arctic Monkeys brindó información interesante a los fans de la banda.

Davey Latter, encargado de la batería, posteó unas imágenes en Instagram junto a un breve mensaje: "Último show por un tiempo". Luego, en otra de las fotografías escribió: "90 espectáculos, despedida. Hasta el próximo álbum"

Arctic Monkeys regresó después de cuatro años tras terminar su gira "AM" por lo que se espera que en esta ocasión se repita su ausencia.

La banda de rock indie logró convocar a más de 20 mil personas en Jockey Club, iniciaron su concierto con la más célebre canción 'Do I Wanna Know', seguida de 'Brianstorn' y 'Sanp Out of It'.

Al parecer, Alex Turner y la banda se tomarían un tiempo de descanso para volver a los escenarios recargados de rock y nuevos temas.

Arctic Monkeys y su último concierto en Colombia