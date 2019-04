Fiesta del terror: Audio revela que Nicola y Faruk interrogaron a testigo

El programa "Válgame Dios" presentó un resumen de la participación del empresario Faruk Guillén en "El valor de la verdad". El espacio de espectáculos hizo público un audio creado en WhatsApp en el que se puede escuchar al chico reality Nicola Porcella y a su amigo interrogando a la modelo Daniela Arroyo, una de las testigos de la denominada "Fiesta del terror". Recordemos que en esta reunión se habría drogado a Poly Ávila y Claudia Meza, según lo que manifestaron en sus denuncias.

Rodrigo González, conductor del programa, comentó que iban a presentar el audio de la conversación sin ningún tipo de edición. En el primer diálogo se escucha a Nicola Porcella y a Faruk Guillén manifestando que se habían metido en serios problemas a raíz de las acusaciones de André Castañeda, amigo de Poly Ávila, y de la ex Miss Trujillo Claudia Meza. La última en mención señaló al dueño de la casa en Asia como responsable de los abusos en su contra.

La joven Daniela Arroyo también mencionó que las presuntas víctimas ya la habían "manchado" con las acusaciones. En más de una oportunidad dijo que ella "no había visto nada" y que "no entendía porque la estaban involucrando en un problema" que no le corresponde.

Según su versión en el audio de WhatsApp, Daniela vio a Nicola Porcella preocupado por el estado de Poly Ávila dentro de la casa. Recordemos que la argentina fue la primera en hacer la denuncia por los incidentes que ocurrieron en la denominada "Fiesta del terror".

Interrogatorio a Daniela Arroyo por la "Fiesta del terror" - Parte 1

Interrogatorio a Daniela Arroyo por la "Fiesta del terror" - Parte 2