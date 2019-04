Daniela Arroyo desmiente a Faruk: "Él estaba en la cama con Claudia Meza"

En el último programa de Magaly Medina, la modelo Daniela Arroyo habló por primera vez sobre las advertencias y los acuerdos que planearon Nicola Porcella y su fiel amigo Faruk Guillén, para que los testigos de la denominada ‘Fiesta del terror en Asia’ manejen una misma versión y “desmientan” lo dicho hasta el momento por Poly Ávila y Claudia Meza.

Lo que más llamó la atención de la ex Miss Teen fue que afirmó haber visto al empresario y la Miss Trujillo en una situación comprometedora dentro de una habitación en la casa donde se realizó la polémica fiesta.

Asimismo, Daniela Arroyo confesó que Nicola Porcella y Faruk Guillén se reunieron con casi todos los implicados en la denuncia de la ex de Andre Castañeda y Claudia Meza para que cambien su versión y así contradecir la versión que conocemos.

“Consideraba a Nicola Porcella como un amigo, porque siempre me ha tratado como una hija y jamás se ha querido sobrepasar conmigo, pero un amigo que te estima y te quiere no te va a llevar a una fiesta donde corre algún tipo de droga o sustancia”, indicó la ex Miss Teen

“Faruk me escribió, por miedo a que intente cambiar mi declaración, pero dije la verdad, así que espero que el caso se esclarezca. Nicola me dijo que no me van a creer y que quiero colgarme de la fama de las personas”, agregó.

Sobre la escena catalogada como violación, Daniela Arroyo dijo lo siguiente: “La puerta del cuarto estaba entreabierta y entré. Encontré a Faruk Guillén y a Claudia Meza, estaban echados en la cama y en ropa de baño”, acotó.