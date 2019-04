Pimpinella, trae sus clásicos de siempre, en junio

El dúo Pimpinela a lo largo de su carrera ha obtenido alrededor de, logrando un total de ventas de 25 millones de copias y llevándolos a ganar numerosos reconocimientos en toda América, Europa y parte de África.Si algo ha logrado el dúo de hermanos argentinos en sus, no solo es vender más de 30 millones de álbumes sino, la identificación de sus historias con un público de todas las edades.

Ahora, Joaquín y Lucía Galán, anuncian su regreso a nuestro país para entregar, a sus incondicionales, sus clásicos como: 'Olvídame y pega la vuelta', 'A Esa', 'Valiente', 'Dímelo delante de ella', 'Me hace falta una flor', 'Por ese hombre', junto con sus temas más íntimos donde figuran: 'El amor no se puede olvidar' o 'La Familia'. El show, tendrá una nueva propuesta visual. No solo de vestuario, también de imágenes, que prometen cautivar al público.

Nacidos en Buenos Aires, pero desde pequeños viajaban frecuentemente a España, donde pasaban temporadas de 6 meses visitando a su familia. Fue Joaquín el primero en incursionar en la música con el grupo Remolinos donde realizaba versiones de grupos como The Beatles o Bee Gees y varios temas de su autoría. Después el grupo se llamó Luna de Cristal, con el que tuvo un cierto éxito. Mientras tanto Lucía desde pequeña tomaba clases de actuación y en el ámbito musical se inició como corista de la cantante argentina Manuela Bravo o con el grupo Montana. Ellos se presentarán el 21 de junio en Plaza Arena (ubicado al lado de Tottus del Jockey Plaza). Entradas en Teleticket.