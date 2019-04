Aldo Miyashiro se quema las manos en 'Mi mamá cocina mejor que la tuya' (FOTOS)

Es director, productor, actor y guionista pero la cocina no es precisamente su fuerte. Aldo Miyashiro, uno de los protagonistas de la serie Sres.Papis, grabó para Mi mamá cocina mejor que la tuya y lo que consiguió, tras un larga jornada en la estufa, fue un platillo, pero también una quemadura en las manos.

"Me quemé porque me olvidé que había que ponerse guantes para coger la olla... pero no pasó nada", dijo Aldo Miyashiro, quien, además, a modo de reto, interpretó una escena de la novela Sres. Papis en la que terminó en la cama con la jueza Muriel Mongrut. También llegó con su ingrediente secreto: el pequeño Yoni y estuvo blindado por su compañera de elenco Marisol Aguirre.

Finalmente, Aldo Miyashiro consiguió sacar adelante su platillo: "La cocina no es mi fuerte, pero creo que no importa el proceso, lo que importa es el sabor final, y mi plato salió rico. Aquí, en Mi mamá cocina, he aprendido a cocinar, así que el próximo domingo yo mismo soy en mi casa, voy a sorprender a Erika (Villalobos). Siempre dicen que me van a destruir, pero yo siempre doy pelea. Por favor, en la siguiente que me pongan con Gastón (Acurio)", bromeó.

Tras su estreno, Sres.Papis ha conseguido ubicarse entre los dos primeros lugares del ranking con un promedio de 24 puntos. Mientras tanto, todas las incidencias del encuentro de Miyashiro en la cocina, se verán este domingo a las 7pm por América Televisión.