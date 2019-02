Aldo Miyashiro y Erika Villalobos se confiesan en 'Gisela Busca' (FOTOS)

El actor, director y guionista Aldo Miyashiro, estará mañana a las 10 de la noche, en el set de 'Gisela Busca', junto a su esposa, la actriz Erika Villalobos, en una faceta familiar y revelando cosas muy personales.

Es la primera vez que la pareja acepta la invitación de Gisela Valcárcel para revelar detalles poco conocidos de su vida en común. En el video promocional se escucha a Gisela hablarles de "su caminata hacia el altar", a lo que Aldo dice a modo de revelación: "Yo conseguí el traje un día antes".

De otro lado, la recordada protagonista de la telenovela 'Mi Esperanza', Erika Villalobos, cuenta que conoció a su suegra minutos antes del matrimonio. En otro momento de la conversación Aldo le dice a Érika: "Me arrepiento de que hayas estado triste por mí". Por su parte, Érika le dice: "Nunca quisiera que dejes de estar a mi lado". Y ante la pregunta de Gisela, ¿qué te enamoró de Aldo? Ella responde: "Su inteligencia y su sentido del humor".

En otro momento del programa, el protagonista de la película Once Machos, también derrama algunas lágrimas al recordar a su padre, quien falleció cuando él era apenas un niño. En su cuenta oficial de Instagram, el actor escribió: "No sé cómo lo consiguió @giselavalcarcelperu. Hablé lo que nunca hablé. Hicimos un recorrido por nuestra historia con @villaloboserika. Recordé a mi padre, me quebré. Nos reímos tanto con los #OnceMachos. ¡Gracias querida Gisela, nos vemos el sábado!