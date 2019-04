Milagros Leiva tilda de "Santanás" a pastor que estafó a joven con la 'tierra prometida'

La periodista Milagros Leiva no pudo contener su molestia frente a la denuncia que realizó un joven contra el pastor Alberto Santana. Aparentemente, el exseguidor de la iglesia que dirige el cuestionado fundador de ‘El Aposento Alto’ le depositó la suma de 3 mil soles como “pago para poder acceder a un pase a la tierra prometida”.

Por increíble que pareciera, el denunciante hizo el pago bajo la promesa de “vida eterna” dicha por el cuestionado Pastor Santana. Esta es una de las tantas demandas que recaen en contra del religioso por estafa.

Mientras, Milagros Leiva realizaba la entrevista al joven afectado en el frontis de la iglesia de Alberto Santana, la seguridad del local encendió las alarmas para impedir aparentemente que el enlace se realice. Este gesto provocó la incomodidad de la conductora del noticiero matutino de ATV.

“Tápate la oreja para que ‘Santanas’ no se meta”, le dijo la periodista al invitado que no podía escuchar sus preguntas debido al fuerte sonido. “‘Santanas’ no va a triunfar, pueden subir todo el volumen de la alarma que quieran”, exclamó.

El denunciante, dijo que el polémico religioso tiene aspiraciones de convertirse en presidente de la república, ya que habría empezado a recolectar firmas para poder postular en 2021.

El joven además de pagarle al pastor se encargaba aparentemente de limpiar toda la iglesia a cambio de un pago que no superaba un sol al día, ante esta revelación Milagros Leiva invitó a Alberto Santana a su programa para responder por todas las demandas de estafa que recaen en su contra, incluso ya eligió la canción que pondrá el día que “se deje entrevistar”.