Antonio Pavón pierde los papeles contra detractora con lamentable insulto en redes [VIDEO]

Antonio Pavón continúa en el ojo de la tormenta a raíz de las recientes declaraciones de Sheyla Rojas, provocando que reciba una serie de comentarios de sus detractores. El español no toleró las críticas y terminó usando un terrible insulto contra una mujer, el cual fue criticado por Magaly Medina.

En la reciente edición del programa 'Magaly TV, la firme', la conductora expuso algunos comentarios que Antonio Pavón dedicó a sus detractores en su cuenta oficial de Twitter, donde el español tildó de "bastarda" a una usuaria en redes sociales, quien criticó su decisión de intentar bajar la pensión para su hijo.

"Puede ser interesada y falsa y? Tiene plata, tiene fama y no quiere casarse con dos fracasados. Ya pues Antonio Pavón se hizo pasar por torero, lo metieron a la TV y fracasó, y Moral es un fracasado, sácame de una duda, te casarías con alguien así?", comentó una de las detractoras de la expareja de Sheyla Rojas.

Ante lo sucedido, Pavón no dudó en contestar en Twitter, donde perdió los papeles con un cruel insulto dedicado a la joven que lo tildó de fracasado. "Fracasado me dice este Trol a mi! Maldita bastarda! Déjame en paz, yo no tengo nada que ver en este entierro", dijo molesto el torero español.

Sus palabras no pasaron desapercibidas por Magaly Medina, quien dejó en claro que este tipo de palabras deben evitarse, ya que en Perú existen muchas personas que podrían pasar por una situación similar. "Cómo es posible, algo se ha fumado, algo ha tomado. Pensé que al día siguiente lo iba a borrar, pero lo ha dejado allí", dijo indignada la conductora.

"¿Cómo le va a decir a una mujer, o a un hombre bastarda o bastardo. Una palabra que debería estar fuera de nuestro vocabulario. Este insulto se lo está haciendo a miles de niños y personas de nuestro país", sentenció Magaly Medina.