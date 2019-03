Revelan el verdadero motivo por el que Lady Gaga terminó con Christian Carino; ¿fue por Bradley?

Luego de la ola de rumores por una posible relación amorosa con Bradley Cooper, su coprotagonista en la película “A star is born”, que fue galardonada con un Oscar a mejor, y luego de haber sido vinculada sentimentalmente con Jeremy Renner, finalmente, se filtraron las razones del fin de la relación entre Lady gaga y su representante artístico y última pareja, Christian Carino.

Según la revista US Weekly, una fuente cercana a la cantante contó que Christian Carino la habría tratado mal, además de ser muy celoso y controlador, pues siempre quería saber dónde estaba la artista.

La persona que ha hablado con la publicación asegura que Christian Carino no dejaba de mandar SMS’s a Lady Gaga para no perderle la pista. Y por si fuese poco, el grupo de amigos de la cantante no se llevaba muy bien con él, revela La Vanguardia.

Estos habrían sido los principales motivos por los que Lady Gaga decidió poner fin a su romance con Carino, tras más de dos años de relación y luego de que el pasado 16 de octubre de 2018 anunciara su compromiso con él.

Lady Gaga y Jeremy Renner

Hace unos días, portales internacionales de entretenimiento anunciaron que Lady Gaga tendría como nueva pareja a Jeremy Renner, actor que interpreta a uno de los avengers, luego de los rumores que afirman haberlos visto pasar mucho tiempo juntos, incluso con la hija del vengador. Por el momento, ninguno de los artistas ha hablado sobre el tipo de relación que tienen.