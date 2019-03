Pancho Cavero deja desgarrador mensaje tras la muerte de 'Perrovaca'

'Perrovaca', la famosa mascota de la Universidad Nacional de San Marcos (UNMSM) y que se convirtió en la más querida del país, falleció esta tarde tras varias semanas de haber luchado por su vida por problemas de salud.

"Olguita ya descansa. los dolores y molestias que le aquejaban fueron poco a poco resquebrajando sus salud [...] El sufrimiento se incrementaba, deteriorándose más su salud. Lastimosamente los graves problemas de salud que padecía y enfrentaba con firmeza, se volvieron irreversibles", informó el grupo 'Patitas San Marcos' mediante su cuenta oficial de Facebook.

Pancho Cavero, conocido veterinario del mencionada casa de estudios, confirmó la noticia mediante su cuenta de Instagram donde manifiesta su pesar por el fallecimiento de la mascota símbolo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

"Me da mucha pena compartir esta triste noticias con toros pero lamentablemente la vida es así. Hasta pronto Olguita, te vamos a extrañar. #Perrovaca", fue el conmovedora mensaje que publicó el ex conductor de 'Los Animales me importan', programa que hasta hace unas semanas se transmitía por Latina.

A través de las redes sociales la Universidad Nacional San Marco también lamentaron la muerte de 'Perrovaca' que llegó en 2008 para cuidar del comedor de la casa de estudios.

Vale recordar que a finales de febrero el veterinario realizó una transmisión en vivo mediante su cuenta oficial de Facebook para hablar sobre la salud y la atención de la mascota de la mencionada universidad. En su relato, Pancho Cavero, explicó que el principal problema de 'Perrovaca' es su sobrepeso.

"El darle de comer no significa que la amamos más, no es así. Uno de los problemas que tiene ha sido sobrellevar ese sobrepeso. Ella e suna perrita de avanzada edad. Entonces tenemos que poner todos de nuestra parte".

Debido al sobrepeso, Olga, la mascota símbolo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, sufrió el dislocamiento de rodillas y caderas.

'Perrovaca' murió: Veterinario Pancho Cavero expresa su sentir en Instagram



'Perrovaca' murió: Patitas Sanmarquinas lamentan la noticia

'Perrovaca': Universidad Nacional de San Marcos lamenta la muerte de su mascota símbolo