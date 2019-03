Gale Ann Hurd: “Hay que conseguir la paridad en el cine”

La productora Gale Ann Hurd llegó para dictar una serie de conferencias en nuestro país sobre las mujeres en la industria del cine. La primera película que produjo y coescribió fue Terminator, siguieron Aliens, Terminator 2: Judgment. Day, The Gost and the Darkness, Armageddon y muchos otros éxitos de taquilla.

Actualmente, es productora ejecutiva de AMC y su emblemática serie The Walking Dead también de la precuela Fear The Walking Dead. Además, es miembro de WIFTI (Women In Film & Television Internacional), una red que se dedica a promover el desarrollo profesional y los logros de las mujeres que trabajan en todas las áreas de películas, videos y otros. La República conversó con ella unos minutos y esto fue lo que nos dijo.

En todas las producciones en las que has trabajado, las protagonistas de las historias son mujeres líderes y fuertes como Sarah Connor (Terminator), Ellen Ripley (Alien) o Michonne (The Walking Dead). ¿Consideras que tu trabajo ha contribuido a ampliar el papel de la mujer dentro de la industria del cine y la televisión?

-Quiero creer que todas estas películas no solo han impactado en la industria, sino que la presencia de estas mujeres fuertes ha repercutido en las propias mujeres que ven estas historias para que confíen en su poder, sus instintos, y su propia capacidad. Y no solamente influenciar a las mujeres sino también a los hombres que las acompañan para que reconozcan esa fuerza y esa capacidad que tienen.

¿Qué tan difícil ha sido para usted como productora abrirse camino en una profesión dentro de una industria donde todavía se imponen los hombres?

-Yo he tenido mucha suerte de trabajar con Roger Corman, que ahora está en sus 90 y tantos. Antes de mí y después de mí, Roger ha trabajado con mujeres y las ha empoderado y dado fuerzas. Justamente hoy hemos estado reunidas con un grupo de cineastas peruanas, entre ellas Rocío Lladó, que ya habían trabajado con Roger en el Perú. Entonces, Roger no solo ha hecho obra en Estados Unidos, sino en el mundo, y por eso tuve la suerte que fuera mi mentor. Amo a Roger Corman, lo que él me enseñó, me dio fortaleza en los tiempos más difíciles de mi carrera, porque me di cuenta de que solo él confiaba en que las mujeres podían trabajar en la industria. Después, cuando yo tenía 28 años y produje Aliens, me dijeron: ‘¿cómo una niña chiquita como tú va a producir esta megaproduccion? En ese momento, me di cuenta de que era complicado.

En The Walking Dead las mujeres protagonistas han tomado el liderazgo, ¿Este cambio ha sido a propósito o porque la historia los llevó a esto?

-Hay una combinación, en algunas partes, la serie está basada en el cómic, donde existen personajes mujeres que se han mantenido tal cual; pero hay otras que eran hombres a los que se les ha cambiado el género para que aparezcan como mujeres. Maggie, Michonne y Carol existen en el cómic, pero quiero darles crédito a las actrices que les han dado vida y a los escritores que han hecho las escenas para que ellas lideren. En esta temporada y la siguiente, Angela Kang escribe y es una mujer

La participación de la mujer en la industria del cine y la televisión es cada vez más notoria, sin embargo no termina de haber una paridad frente a los hombres. Todavía son muy pocas las mujeres premiadas en eventos como el Óscar. ¿Qué hace falta para conseguir esa paridad?

-Lo más importante o lo primero que hay que hacer es ponerle una luz al problema, enfrentarlo y hacerlo conocido. ¿Realmente es un problema que no haya muchas mujeres en el cine? Existen programas positivos que ayudan a revertir esta situación como WIFTI, para la inclusión de mujeres en cine y TV por capítulos. La novena temporada de TWD calificó en paridad. Hay que continuar por ese camino de tratar de lograr una paridad y estos programas ayudan a visibilizar el problema. También es muy importante que se capaciten a más mujeres en otras áreas del cine, no solo como actrices, directoras, escritoras, productoras o diseñadoras, sino en cámaras y edición de sonido. Estoy muy interesada en que acá se conozca el WIFTI. ❖