Andrea San Martín sorprendió al debutar como actriz en 'Señores Papis' [VIDEO]

La modelo Andrea San Martín dejó boquiabiertos a sus seguidores al aparecer por primera vez como actriz en la recién estrenada telenovela 'Señores Papis'.

La 'ojiverde' demostró sus dotes para la actuación al interpretar a Karina Urrutia, una mujer que aparece de pronto en la casa de Ignacio (Aldo Miyashiro) junto a su hijo. La joven lo saluda y acto seguido le confiesa que el pequeño también es hijo suyo.

Ignacio se muestra sorprendido ante tal revelación y entra en pánico. Empieza a gritar y en un descuido, Karina aprovecha para fugarse, dejándolo solo con el niño.

Más adelante, el pequeño le entrega a Ignacio una carta que le dejó su mamá a él. Además, le dice que no sabe cómo contactar a su mamá y que no tiene otro familiar a quien acudir. A Ignacio no le queda más remedio que quedarse con su hijo, pero trata de hacer todo lo posible por librarse de él.

Recordemos que hace tan solo un mes, la ex integrante de 'Esto es Guerra' manifestó que se encontraba muy emocionada por la oportunidad de poder actuar en esta telenovela y además reveló que Melissa Paredes, protagonista de 'Ojitos hechiceros', le escribió y la felicitó por su desempeño en esta nueva etapa.

'Señores Papis', es una producción de Del Barrio Producciones, protagonizada por Aldo Miyashiro, André Silva y Rodrigo Sánchez Patiño se estrenó este miércoles 27 de marzo a las 9:30 p.m. por las pantallas de América Televisión.

Andrea San Martín debuta en 'Señores Papis', nueva serie de América Televisión