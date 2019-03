Sofía Franco tras escándalo de Silvia Cornejo: "no debe perder los papeles"

Luego que la conductora Silvia Cornejo protagonizó un bochornoso episodio en la vía pública al ver a su esposo Jean Paul Gabuteau con otra mujer, su colega Sofía Franco no fue ajena a estas polémicas imágenes y se pronunció al respecto.

“Perdió los papeles, pero luego se mostró tranquila y retomó el trabajo. Eso (problemas de pareja) se tiene que arreglar entre cuatro paredes, yo no soy amiga íntima ni nada, pero estoy atenta a lo que había pasado”, declaró Sofía Franco para el diario Trome.

Además, Franco se animó en dar un consejo a Silvia Cornejo para que no se repita este tipo de situación. "Cualquier persona le aconsejaría que trate de mantener la calma y no perder los papeles", sentenció.

Silvia Cornejo, conductora del espacio de Espectáculos en los noticieros de América (Canal 4), fue grabada cuando estaba inmersa en una fuerte discusión con una misteriosa mujer, presunta amante de su esposo Jean Paul Gabuteau, según el programa ‘Válgame Dios’.

El espacio de Rodrigo González y Gigi Mitre informó que Jean Paul Gabuteau, pareja de la presentadora de televisión habría negado su matrimonio para salir con una joven desconocida.

Según el conductor de ‘Válgame Dios’, una amiga habría llamado a la exmiss Perú para avisarle que su marido se encontraba con una fémina cenando en un conocido restaurante en la avenida El Polo en Santiago de Surco.

Ante estas imágenes, Silvia Cornejo se pronunció en el mismo programa y señaló: "Me encantaría poder declarar. Cuando yo no he estado en televisión, ustedes saben que siempre he sido bien educada con ustedes en darles cualquier tipo de declaración. Ahorita, quiero que entiendan que por mi trabajo no puedo", manifestó.

Silvia Cornejo encontró a su esposo con otra mujer