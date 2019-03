Doménica Delgado tras 'ampay' con Pedro Moral: "Hace más de un mes que ya no están"

Doménica Delgado da la cara luego de hacerse público el 'ampay' con el ex de Sheyla Rojas. La modelo estuvo en el programa 'Válgame Dios', donde el conductor Rodrigo González se encargó de hacerle confesar todo sobre el particular.

"Doménica que dijiste tú: 'qué no había beso, no'", interfirió el conductor de 'Válgame Dios' luego de visualizar el informe sobre el sonado video protagonizado por el ex de Sheyla Rojas y la figura de la televisión, quien está en boca de todos luego de filtrarse las imágenes.

"Voy a decir toda la verdad, te juro que voy a decir todo la verdad; todo lo que ha pasado. Yo me encontré a Pedro en la discoteca, obviamente no es un lugar para hablar de temas que él y yo teníamos que conversar(....)", manifestó Doménica Delgado en su primeras declaraciones en televisión nacional.

"Me dijo para hablar en casa de una amiga (en común) que era a pocas cuadras de la fiesta para poder solucionar los temas, no. En verdad, no tengo nada malo que ocultar, no tengo que ocultar porque no he hecho nada malo, ni él ni yo. Yo soy una persona soltera y él también lo es, hace más de un mes", acotó.

En ese contexto, Doménica Delgado hizo una revelación con respecto a la ruptura entre Sheyla Rojas y Pedro Moral.

"Que públicamente lo hayan hecho hace dos semanas, pero hace más de un mes que ellos ya no están. Y lo quería decir ahorita, porque la gente acá puede insultarme y decirme lo que quiera (...)", aseveró.

"¿Quién te ha insultado Doménica? Si esa relación ya se acabó", interfirió Rodrigo González tras oír su argumentación de la modelo.

"Lo que pasa es que siempre van haber personas que tiran más del lado de ella, imagino no. Aclarar que soy una persona soltera y que no me he mentido en ninguna relación de absolutamente nadie, y mas que es mi ex", manifestó Doménica Delgado.

