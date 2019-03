Esposa de Guillermo Campos desmiente su muerte tras falsa noticia

El actor cómico Guillermo Effio Ubillús, más conocido como Guillermo Campos, fue dado por muerto este lunes 25 de marzo. Falsa noticia entristeció a sus miles de seguidores peruanos.

Debido a que en algunos medios se aseguró que Guillermo Campos dejó de existir a los 89 años, la esposa del artista peruano desmintió tal información que se replicó en las redes sociales.

En conversación con RPP, Julia Quispe negó que su esposo esté muerto y aclaró que el querido actor ingresó al Hospital Mariano Molina de Comas por un problema en su visión.

"Está bastante mejor, mi esposo está para rato", dijo muy serena la pareja de Guillermo Campos.

Guillermo Campos recibió pensión de gracia

El Pleno del Congreso de la República aprobó por mayoría la aprobación de los proyectos de ley con los que conceden pensiones de gracia al actor cómico Guillermo Effio Ubillús, más conocido como 'Guillermo Campos', al actor Eduardo Cesti Vílchez, y a Gastón Aramayo Sivila, difusor de teatro de títeres.

Con 81 votos a favor, cero en contra y una abstención, los parlamentarios decidieron aprobar el PRL 3234/2018-PE y permitir así que Guillermo Campos pueda recibir mensualmente la suma que asciende a dos remuneraciones mínimas vitales. La misma cantidad recibirán Eduardo Cesti y Gastón Aramayo.

El actor cómico Guillermo Campos pidió auxilio a sus seguidores de Facebook y una casa a Martín Vizcarra para vivir en mejores condiciones y tener unos días más saludable tras los males que lo aquejan. “El Congreso tiene mis papeles y hasta hora no me dan la pensión de gracia que tanto necesito... Miren mis piernas cómo están (hinchas). Mi señora no puede empujar mi silla de ruedas porque está operada. Si alguien puede darme una movilidad a corriente para movilizarme le agradecería. No tengo quien me ayude. ¡Ayúdenme por favor, no me dejen!”, comentaba entre lágrimas Guillermo Campos en Facebook.