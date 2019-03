Yola Polastri deja fuerte mensaje contra Leslie Shaw por decir que "el rock pasó de moda"

Distintas reacciones y comentarios negativos generó hace unos días Leslie Shaw luego que manifestara que "el rock pasó de moda". Incluso algunas figuras de la música se manifestaron contra la intérprete de "Faldita", uno de ellos fue Salim Vera, quien usó su cuenta oficial de Facebook para compartir un particular mensaje.

"Estas últimas semanas han sido muy divertidas", escribió el cantante, quien para acompañar a su texto adjuntó una captura de conversación de WhatsApp, donde aparece el titular de Leslie Shaw.

El músico, Juan Fancisco Escobar fue mucho más crítico y durante la videocolumna de "Perdidos en el espacio" del Diario La República mencionó que la cantante tiene talento. "es muy fácil decir que el rock pasó de moda, cuando en realidad no pudiste con el rock, porque es muy difícil y se necesita mucho talento".

Ahora, quien se sumó a comentar las declaraciones de Leslie Shaw con respecto al rock fue Yola Polastri. La animadora infantil de 69 años usó su cuenta oficial de Twitter para compartir un mensaje en la que recalca que el rock no pasará de moda. "El rock no ha pasado de moda señora, a usted no le funcionó, que es otra cosa. Y no morirá, y no morirá y no morirá jamás. ROCK AND ROLL", publicó la popular 'Chica de la tele' en la mencionada plataforma social.

El mensaje fue bien recibido por sus seguidores quienes no dudaron en indicar "me gusta", compartir ela publicación, así como responder a la opinión de la animadora infantil.

"El rock está más vivo que Leslie", "Con el rock la gente se une con los temas de ayer y hoy. Nunca morirá el rock. Bien dicho Yolita", "El verdadero Rockero,sigue y ama el Rock no es simple moda... Cómo dice tu canción No no no podrá morir el Rock", fueron algunos de los comentarios de los fans de Yola Polastri.

