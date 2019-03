Magaly Medina encara a usuario tras crítica a Ethel Pozo y Angie Arizaga [VIDEO]

Hace unos días, Magaly Medina no se midió al momento de comentar el desempeño de Ethel Pozo como conductora de televisión en el programa 'Mi mamá cocina mejor que la tuya' y aseguró que si está en la pantalla chica es porque lleva el apellido de su madre, Gisela Valcárcel.

"Gisela tiene años de trayectoria y tiene talento; porque acá, si no tienes talento, no se triunfa en la tele, a menos que seas la hija de la dueña de la productora. Si hubiera sido una desconocida, ¿ustedes creen que estuviera conduciendo ahí el programa?. Yo personalmente no te hubiera contratado por nada del mundo", mencionó la popular 'Urraca' durante la emisión de 'Magaly TV, la firme.

Las críticas no solo fueron enfocados a la hija de Gisela Valcárcel, sino también a Angie Arizaga, integrante de 'Esto es guerra', quien estuvo con su mamá en el programa de América Televisión. "Pobrecita esa chica. Creo que solo nació para armar vasos y tirarse torta en la cara, porque su mamá cada rato iba y le corregía".

Estos comentarios generaron la molestia de un usuario de Twitter, quien calificó a la popular 'Urraca' de "doble moral" porque por momentos pregonar el luchar por la igualdad de las mujeres, sin embargo al mismo tiempo está criticando a otras.

"Cuando ves a @magalyperu decir que apoya a la miss porque lucha por los derechos de las mujeres, pero lanza fuertes calificativos contra @arizaga_a y @EthelPozo . La doble moral de la gente, y todo por puntos de rating", escribió el usuario de la citada red social.

El mensaje no pasó desapercibido por Magaly medina, conductora de 'Magaly TV, la firme', ya que no dudó en aclarar lo que quiso decir con su comentario dado durante su programa en ATV.

"No te confundas! Apoyo la lucha de una mujer dopada y abusada, eso no tiene punto de comparación con criticar el desempeño ante cámaras de @arizaga_a y @EthelPozo . Entendiste la diferencia o te lo deletreo?", publicó la periodista en Twitter.

