Claudia Meza defiende su corona tras polémica y hace grave denuncia contra organización

Claudia Meza estuvo en el programa 'Magaly, la firme' para defender su corona del Miss Trujillo. Luego que salieran a la luz los polémicos videos de Anyella Grados y Yoko Chong, los dirigentes del certamen con sede en La Libertad le quitaron el título a la modelo.

La representante de Trujillo indicó que recién se ha enterado del tema, como todos, a través de la televisión nacional. Magaly Medina entrevistó a la joven modelo para que aclarara el por qué de esta destitución, sin embargo, Claudia Meza sorprendió al realizar algunas revelaciones de lo que sucedieron en la organización de La Libertad.

"Yo me he enterado, al igual que todos, por la televisión. No estaba enterada en realidad de que me habían destituido del título. A mí no me han informado por ningún medio que me iban a quitar el título", expresó la joven modelo.

La conductora no pudo ocultar su ofuscación y apoyó a la modelo, quien denunció lo que ocurrió en la sonada 'fiesta del terror', el pasado 21 de enero en Asia.

Claudia Meza mostró unas conversaciones de Whatsapp, donde ella preguntó por qué no le invitaron a un evento que realizaban en Pacasmayo.

"Alberto, buenas noches; mira, me acabo de enterar, uno por la página y también por Liz, que me preguntó si es que voy a ir a Pacasmayo. Es un evento donde dicen que van a ir con las reinas de La Libertad", se lee en el mensaje que mostró en el programa 'Magaly, la firme'.

"Buenas noches, bueno Claudia, tú estás ocupada con tus apariciones en TV en Lima, ni siquiera tuviste la delicadeza de informarnos ni la confianza; siempre has hecho lo que has creído conveniente. Nos enteramos de tus problemas por la televisión, la verdad estoy bastante decepcionado de ti, como persona", respondió Alberto Picón, uno de los organizador del Miss Trujillo.

En esa misma línea, Claudia Meza reveló que uno de los integrantes que organizan el certamen en La Libertad le amenazó en que le darían la espalda. Además, la exMiss Trujillo indicó que estuvo en problemas porque un miembro de dicho grupo, que se encargaba de la asistencia en el evento, era casado y buscaba un 'affair' con ella, motivo que le ha servido a sus detractores para que le acusen de favoritismos en el concurso.

Claudia Meza rompe su silencio y hace fuertes revelaciones