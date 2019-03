Sam Smith: "No me siento hombre ni mujer"

Sam Smith siempre ha sido un artista que no ha tenido temor a expresar su identidad y orientación sexual ante los medios y ante sus fanáticos. Dotado de una prodigiosa voz ha sabido hacerse un lugar en la industria de la música con importantes temas como ''Im not the only one", "Stay with me", entre otros.

Su vida sentimental, mediática a su vez, no ha podido opacar el talento de Sam Smith ; sin embargo, en estos días, sus últimas revelaciones sobre su identidad sexual han acaparado las portadas de los diarios y portales de la música y el espectáculo.

Y es que recientemente, para una entrevista a la BBC, el intérprete británico de 'Too Good at Goodbyes" se atrevió a revelar su sentir respecto a la identidad sexual con la que siente afinidad. Para sorpresas de sus fanáticos, no se siente ni completamente femenino, ni masculino. "Siempre he tenido un poco de guerra dentro de mi cuerpo y mente".

A veces pienso como una mujer en mi cabeza", confesó Sam Smith quien utilizó el término de no binario como la definición más exacta sobre su identidad sexual. Él se siente solo una persona, una mezcla de distintas cosas "una creación especial".

El cantante reveló que cuando escuchó el concepto de 'no binario' y lo que implicaba sintió que había encontrado el térmico con el cual identificar su sexualidad. "Cuando conocí, leí y escuché hablar a las personas binarias, dije: eso soy yo", reveló Sam Smith. Este género, se sabe, está referido a las personas que no se identifican ni con género masculino ni femenino.

Siguiendo en la línea de estas revelaciones de Sam Smith, la reportera se atrevió a mencionar el tema del cambio de sexo. El artista británico señaló que es algo que se ha preguntado: "A veces me he preguntado ¿quiero un cambio de sexo? Es algo en lo que sigo pensando", refirió.