'Oe ...¿es en serio?': Carlos Álvarez realiza parodia sobre el caso Melissa Loza [VIDEO]

Melissa Loza y Juan Diego Álvarez han acaparado las noticias del espectáculo tras contar su verdad en el programa de Milagros Leiva sobre la detención de la pareja de la ex chica rality por presuntamente estar vinculado en la micromercialización de drogas.

Además, habló de la fotografía que mostró su ex pareja Juan Barandiarán, donde ambos se lucen en una cama y con el torso desnudo, y de la cual explicó que esa imagen fue tomada cuando al ver una película se quedó dormido. Incluso retó a su ex novio a que demuestre fotos realmente comprometedoras.

Sus descargos generaron que Pedro Barandiarán, ex novio de Juan Diego Álvarez, también rompa su silencio y se presente en el programa 'Magaly TV, la firme' para afirmar que entre él y la actual pareja de la modelo hubo y hay mucho amor. También contó que viajaron juntos por varios países de Europa y América, porque tenían una buena relación y sobre todo, porque se amaron en aquel entonces.

"Juan Diego, la pura verdad es que too te he llevado dos veces a Europa y te he pagado todos los pasajes y he pagado los cuartos con una cama matrimonial. Deberías reconocer que tú y nos amamos, porque la gente nos conoce, lo sabe. Ven acá y dímelo a los ojos que tú no me has amado. Eres un cobarde y un hipócritas porque tú deberías venir acá y decirme en la cara que no me has amado, que no has temblado de amor conmigo", dijo Pedro Barandiarán en el programa conducido por Magaly Medina.

Las declaraciones de Melissa Loza, Juan Diego Álvarez y Pedro Barandiarán generaron que el humorista Carlos Álvarez y su equipo de 'Oe...¿es en serio?' realizaran una parodia de este mediático tema que ha generado distinos comentarios y reacciones entre figuras de la televisión y usuarios de las redes sociales.

Carlos Álvarez en 'Magaly TV, la firme' imitando a Pedro Baarandiarán, ex pareja de Juan Diego

Pedro Barandiarán en 'Magaly TV, la firme'