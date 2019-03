Jung Joon Young confirma sus crímenes en carta de mea culpa [VIDEO]

Jung Joon Young se encuentra en medio de la polémica. El cantante, Dj y presentador surcoreano-indonesio fue reportado por la SBS como una de las celebridades involucradas en un escándalo sexual.

Jung Joon Young, expareja de Yoon Ah Ra, fue acusado de grabar a mujeres sin su consentimiento. Dichas grabaciones ilegales las compartió en una sala de chat en la que se han visto involucrados famosos como Seungri de BIGBANG y otras personas que no son celebridades.

“Como si fuera algo habitual, Jung Joon Young filmó a mujeres y las trató como si fueran objetos. A pesar de saber que estas acciones eran delitos, demostró que disfrutaba filmando videos de forma ilegal”, reportó la SBS.

El mencionado medio reveló que había 10 meses de datos de grabaciones de conversaciones de 2015 y que se consiguieron restaurando un archivo Excel.

El pasado 12 de marzo en “8 O’Clock News” de SBS se informó que los participantes de la sala de chat sabían que lo que estaban haciendo era ilegal, sin embargo siguieron hablando sobre actos criminales.

Por ejemplo una persona cercana a Jung Joon Young, de 30 años, describió cómo había tenido relaciones sexuales con una mujer después de haberle dado pastillas para dormir, y el artista surcoreano-indonesio desprestigió a la mujer.

En otro mensaje del polémico chat Jung Joon Young dijo: “Vamos a reunirnos todos en línea e ir a un bar de striptease y violar [a alguien] en un coche”, a lo que un conocido llamado Park respondió: “También lo hacemos en la vida real, sabes”.

Cuando se dio a conocer el escándalo, Jung Joon Young había estado trabajando en el extranjero. Tras regresar a Corea, la policía lo llamó en relación con las denuncias de difusión de videos tomados ilegalmente.

En medio de la indignación pública, Jung Joon Young compartió recientemente una carta de disculpa en la que admitió haber cometido delitos.

A continuación el mea culpa de Jung Joon Young:

Les escribo con vergüenza y culpa.

Yo, Jung Joon Young, una vez más, me di cuenta de la gravedad de esta situación después de regresar a Corea el 12 de marzo. Aunque ya es tarde, pido disculpas a todas las personas que mostraron interés en mí y me dieron una segunda oportunidad.

En lo que respecta a lo que se dice en relación conmigo, admito todos mis crímenes. Filmé a mujeres sin su consentimiento y lo compartí en una sala de chat de redes sociales, y mientras lo hice no sentí un gran sentimiento de culpa.

Como una figura pública, fue un acto poco ético digno de crítica, y una acción muy irreflexiva.

Más que nada, me arrodillo y me disculpo a las mujeres que aparecen en los videos que se han enterado de esta horrible verdad cuando el incidente ha salido a la luz, y con las muchas personas que deben estar enojadas por la situación en la que no pueden contener su decepción y asombro.

Me estoy retirando de todos los programas en los que aparecía, y suspenderé todas las actividades en la industria del entretenimiento. Ahora dejaré todas mis actividades como una figura pública que no sean auto-reflexiones, y reflexionaré por el resto de mi vida sobre mis acciones inmorales e ilegales relacionadas con los crímenes.

Más que nadie, pido disculpas a las mujeres que han padecido un gran sufrimiento debido a mis acciones, a las muchas personas que deben sentirse enojadas aún más que decepcionadas, y a las muchas personas que me convirtieron en una figura pública y me apreciaron.

Sinceramente, participaré sin ninguna falsedad en las investigaciones que comenzarán en la mañana del 14 de marzo y aceptaré el castigo por mis acciones.

Una vez más me disculpo profundamente. Lo siento.

Martes, 12 de marzo de 2019

Jung Joon Young