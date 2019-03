Fabio Agostini olvida a Mayra Goñi y besa apasionadamente a otra mujer

El español Fabio Agostini, expareja de Mayra Goñi, fue captado con una misteriosa mujer en una fiesta de música electrónica en el balneario de Asia.

Las imágenes fueron difundidas por 'Válgame Dios' de Latina, programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre. Según se pudo ver en la nota presentada por el espacio de entretenimiento, el español se encontraba en una fiesta electrónica, donde besó apasionadamente a una mujer.

Aunque no se identificó los datos oficiales de la acompañante de Fabio Agostini, el español señaló por WhatsApp que se encuentra soltero y que la señorita con que fue captado es "solo una amiga".

Fabio se encuentra en Colombia, donde disfruta de unas cortas vacaciones en compañía de sus amigos y guapas jovencitas del país vecino.

El modelo utilizó su cuenta de Instagram para grabar los distintos momentos que vive en esa parte del mundo, donde disfruta su vida de soltero tras terminar con la actriz Mayra Goñi.

Mayra Goñi y Fabio Agostini tuvieron una relación sentimental, pero no terminaron en buenos términos. El español había dejado entrever que la joven actriz lo habría engañado con un personaje de la farándula.

Fue Fabio Agostini quien se encargó de oficializar su soltería a través de un video en redes sociales, donde él señaló: "la relación cada vez estaba más fría y aburrida. Yo se lo comunique a ella anoche y creo que ella piensa igual como yo. Lo bueno es que no hemos terminado enfadados, no estamos peleados, ni mucho menos. Seguimos siendo amigos, me da mucha pena. Las cosas estaban frías y lo mejor era dejarlo. Estamos bien y tranquilos. Le deseo lo mejor a Mayra, sabes que siempre seremos amigos y te quiero mucho".}}