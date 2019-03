Angelique Boyer respondió a sus 'haters' por usar su vestido al revés

Angelique Boyer ha estado en boca de todos no solo por su galardón a "Mejor Actriz" en TVyNovelas por su actuación en "Amar a Muerte", si no por el pronunciado escote que mostró por la alfombra de la premiación. Sin embargo, esto era un error y los memes en Facebook no se hicieron esperar.

La actriz paseó por la alfombra roja con un atrevido escote, sin embargo en la premiación se le veía muy tapada. ¿Qué sucedió? Se había puesto el vestido al revés. Esto desató una hola de burlas y memes respecto a ello.

Cuando andas con prisa, te pones al revés el vestido y ya después con calma te lo ajustas #PremiosTVyNovelas2019 pic.twitter.com/75BR41sGF1 — Alistair Meneses N. (@AlistairMeneses) 11 de marzo de 2019

Sin duda alguna, la actriz tuvo que tomarse un tiempo para explicar lo sucedido. La red social Instagram fue la escogida para hacer su descargo: "la verdad es que estoy agradecida con los memes, me están haciendo reírse mucho, lo mejor es que las redes sociales nos permiten estar juntos todos los días, eternamente agradecida con su apoyo con el equipo que formaron ustedes como fans”.

A su vez, responsabilizo del hecho a su pareja, el mexicano Sebastián Rull. El actor habría sido quien le colocó el vestido al revés, según cuenta la misma Angelique Boyer.