Nicola Porcella deja mensaje por el Día de la Mujer y fans recuerdan maltrato a Angie Arizaga

Nicola Porcella sacó su lado de poeta y dejó un extenso mensaje por el Día Internacional de la Mujer en su perfil de Instagram. Sin embargo, algunos usuarios de la red social no creyeron del todo al exintengrante de 'Esto es Guerra'.

"Hoy quiero saludar a las mujeres del Perú y del mundo por el Día Internacional de la Mujer. Siempre seré defensor, protector y admirador de la mujer, no sólo por lo que de por si me inspiran, sino por lo que aprendí del mejor ejemplo de fortaleza y entereza que he tenido en mi vida que es mi madre", se lee en la primera parte del mensaje de Nicola Porcella.

El exintegrante de 'Esto es Guerra' dejó los más sinceros deseos para su progenitora.

"Más allá de ese rol bendito e incondicional, ella me ha enseñado con su ejemplo lo que una mujer es capaz de hacer, dar y entregar por encima de su propio bienestar y con una fortaleza que ya quisiéramos muchos varones tener", acotó.

Además, Nicola Porcella le dedicó unas líneas las mujeres luchadoras, emprendedoras y profesionales que tienen que encarar a la vida en su día a día.

"Mi saludo y respeto a la mujer trabajadora que sostiene su hogar, a las jóvenes llenas de vida que sueñan y viven creyendo y confiando en un mundo mejor,a las niñas o adolescentes que siguen su propio proceso de crecimiento y de maduración que nadie tiene el derecho a interrumpir", manifestó.

Tras el extenso mensaje del amigo de Alexandra Méndez, quien estará en el 'Valor de la verdad' conducido por Beto Ortiz, diversos usuarios no le creyeron y dejaron mensajes sarcásticos en contra del excapitán de 'Esto es Guerra'.

"Qué cara de palo eres para decir eso, después de que le pegaste brutalmente a tu ex Angie Arizaga", "Y cuando le pegaste a Angie y hablas feo de las mujeres, que doble moral....defensor dice, ay que chiste", "A respetar en todo sentido a las mujeres y nunca vulnerables bajo ninguna excusa, más hechos menos palabras", se leen algunos mensajes.

Nicola Porcella cuando trataba mal a Angie Arizaga en evento