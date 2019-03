Kylie Jenner: la millonaria más joven que separó de su vida a Jordyn Woods, su examiga

A sus 21 años, Kylie Jenner es una de las mujeres millonarias más jóvenes del planeta, según la revista Forbes. La empresaria separó de la lista de mejores amigas a su socia Jordyn Woods, quien compartía la línea de maquillaje Kylie x Jordyn.

Atrás quedó el escándalo de infidelidad por parte de Jordyn Woods, su examiga de Kylie Jenner, con Tristan Thompson, el padre de la hija de Khloé Kardashian. Ahora, la menor del clan Kardashian-Jenner es la persona más joven en ganar 1000 millones de dólares desde que existe el ranking de ricos de la prestigiosa revista de finanzas.

Pese a su corta edad, Kylie Jenner ha sabido manejar su fortuna y posicionarse en la vista de los más prestigiosos economistas a nivel mundial. Gracias a su línea de maquillaje Kylie Cosmetic, la empresaria se ha consolidado en su familia.

El galardón que ganó Kylie Jenner de ser millonaria más joven lo estableció la última lista de las personas más ricas del mundo publicada por la prestigiosa revista de finanzas Forbes. Con ese logro, la joven 'reina de los cosméticos' desplazó el título del millonario más joven del mundo al creador de Facebook, Mark Zuckerberg, que llegó a tener sus primeros mil millones de dólares a los 23 años.

Con su olfato de negociante, Kylie Jenner sacó provecho del escándalo entre la infidelidad de su cuñado y su examiga Jordyn Woods y ofertó la línea de maquillaje Kylie x Jordyn. Así como la menor del clan Kardashian-Jenner, diversos distribuidores también hicieron lo suyo en medio de la tormenta en la que se vio empapada la familia más mediática de Estados Unidos.

El camino afortunado de la joven comenzó en el reality show Keeping Up with the Karadashian, de 2007, donde compartía la pantalla con sus famosas medio hermanos Kourtney, Kim y Khloé Kardashian, su hermana Kendall y el resto de la numerosa familia.

"No esperaba nada. No vaticiné el futuro. Pero (el reconocimiento) sienta realmente bien. Es una buena palmadita en la espalda", expresó Kylie Jenner.

Kylie Jenner agradeció a Forbes por el reconocimiento

"Wow! No puedo creer que estoy publicando mi propia portada de Forbes. Gracias por su gran artículo y reconocimiento. Me siento muy bendecida por poder hacer lo que amo todos los días. ¡No pude haber soñado tanto!", escribió Kylie Jenner en una de sus recientes publicaciones de Instagram.

¿Quién administra la fortuna de Kylie Jenner?

Kylie Jenner comenzó con la venta de lápices de labios, a un precio de 29 dólares cada uno. Para lanzar estos productos, la pequeña del clan Kardashian-Jenner invirtió dinero que había obtenido como modelo y su fuerte presencia en redes sociales para promocionarlos, eso fue en 2015.

Tres años más tarde, la compañía Kylie Cosmetic facturaba unos 36 millones de dólares. Hasta el momento, la empresaria no ha querido revelar quien administra sus bienes y cómo administra sus cuentas personales que le deja su línea de cosméticos.

Además, Kylie Jenner no solo se mantiene con su empresa de maquillaje, sino que también se mueve en el mundo inmobiliario de compra y venta de propiedades, todo un lujo para una joven de 21 años.