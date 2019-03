Luke Perry aparecerá póstumamente en Once Upon a Time

El actor Luke Pery , conocido por sus papeles en Berverly Hills 90210 y Riverdale , murió luego de sufrir un derrame cerebral el miércoles. Tenía 52 años.

Nacido en Mansfield, Ohio, Perry se mudó a Los Ángeles después de la secundaria para dedicarse a la actuación. Su carrera en la televisión comenzó cuando tenía 16 años, y el actor se cortó los dientes actuando en telenovelas como "Loving" de ABC y "Another World" en NBC, y haciendo trabajos de voz para series animadas. Sin embargo, en 1990, Perry se convirtió en un nombre familiar para interpretar al melancólico solitario Dylan McKay en el exitoso drama para adolescentes "Beverly Hills, 90210" en Fox, que se convirtió en un fenómeno, catapultando al actor al estado de ídolo.

Perry tuvo dos apariciones en Beverly Hills 90210, una desde 1990 hasta 1995 y otra desde 1998 hasta el final del programa en 2000, tiempo durante el cual su personaje luchó contra el abuso de alcohol y la adicción a las drogas, y pasó por una serie de relaciones tumultuosas con varios otros personajes que incluyen a Brenda (Shannen Doherty) y Kelly (Jennie Garth). Casualmente, Luke Perry fue hospitalizado el mismo día en que Fox anunció un resurgimiento de seis episodios de la serie, con la participación de los miembros del elenco Jason Priestley, Jennie Garth, Ian Ziering, Gabrielle Carteris, Brian Austin Green y Tori Spelling. Perry no había sido anunciado para regresar.