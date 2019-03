Retablo gana premio internacional

Retablo, la película filmada en quechua, sumó su galardón número 22 al ser elegida como el mejor largometraje de la sección FIK, máximo premio del Festival Internacional de cine de Bilbao, Zinegoak.

La ópera prima de Álvaro Delgado Aparicio compartió el premio junto a The man who surprised everyone, de Natasha Merkulova y Aleksey Chupov.

“Ambas comparten una puesta en escena delicada y certera que retrata mundos aparentemente apacibles, pero que albergan una violencia asfixiante y brutal. Los protagonistas libran batallas universales que trascienden al colectivo LGBT y las fronteras de cualquier índole”, sostuvo el jurado calificador del festival.

Como se sabe, la cinta de Delgado Aparicio es protagonizada por Junior Béjar y Amiel Cayo y cuenta en el reparto con Magaly Solier, quien interpreta a la madre del protagonista. Filmada en Ayacucho, Retablo retrata la herencia cultural, el amor y la homofobia.

Se estrenó en el 2017 en el Festival de Cine de Lima y en febrero del 2018 compitió en la sección ‘Generation’ del Festival de Berlín, donde ganó dos premios.

A casi dos años de su debut, el filme entrará a la cartelera comercial en Perú el 16 de mayo.

Festival Zinegoak

Con 15 años de creación, Zinegoak, impulsado por el cineasta Pau G. Guillén, quien es el actual director, es considerado uno los principales encuentros cinéfilos en España. El Festival basa su programación en el cine de calidad con películas elegidas entre los mejores certámenes internacionales de temática LGTB. En el 2017 proyectó más de cien películas, entre ellas, Retablo.

La coproducción de Perú, Alemania y Noruega podría ser precandidata a los Goya y Óscar en 2020. ❖