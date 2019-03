Tras unas serie de rumores de una posible boda entre Lady Guillén y Christiam Uribe, padre de su hija, la conductora de Latina usó su cuenta oficial de Instagram para compartir la foto de un vestido de novia. Ella no dudó en decir que quería uno similar para su matrimonio.

Sin embargo una usuaria de la red social tuvo un polémico comentario que no pasó desapercibido por Lady. "Pues a hacer mucha, pero mucha dieta Lady Guillén", fue lo que escribió una seguidora de la conductora de 'Tengo algo que decirte'. A lo que ella respondió lo siguiente: "No tengo necesidad, me quiero como soy. Soy feliz, y créeme que jamás lo haría por un vestido, son tonterías, lo primordial es cuidarse por salud".

El mensaje de Lady Guillén fue bien recibido por sus fans, quienes no dudaron en apoyarla y dedicarle unas palabras. Pero fue la propia conductora, quien volvió a escribir para lamentar que algunas personas se fijen solo en el peso de otras y que además lo hagan saber con insultos.

"Todo lo que pasa en mi vida lo decido yo. Cuando tienes una familia tus prioridades cambian, subí 17 kilos con el embarazo y doy lactancia exclusiva, mi hija es lo primero, estoy feliz. Es una pena que en esta sociedad se fijen en el peso con insultos o digamos con el fin de hacer sentir mal, que tristeza que mujeres estén normalizando la violencia", señaló la conductora.

Los comentarios continuaron, pero Lady Guillén no se volvió a pronunciar al respecto.