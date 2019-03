¡Al estilo de Luis Miguel! Super Junior estrena videoclip de 'Ahora te puedes marchar' [VIDEO]

Tienen un talento indiscutible, al igual que su sentido del humor. Los cantantes de Super Junior demuestran una vez más el amor que sienten por los E.L.F. latinos (nombre otorgado a las fanáticas del grupo de Kpop) tras el estreno del videoclip oficial de 'Ahora te puedes marchar', tema original de Luis Miguel. A pocas horas de haber sido lanzado ya acumula miles de reproducciones en YouTube.

Si tú me hubieras dicho siempre la verdad

Si hubieras respondido cuando te llamé

Si hubieras amado cuando te amé

Serías en mis sueños la mejor mujer

Si no supiste amar, ahora te puedes marchar



Si tú superas lo que yo sufrí por ti

Teniendo que olvidarte sin saber por qué

Y ahora me llamas, me quieres ver

Me juras que has cambiado y pensas en volver



Si no supiste amar ahora te puedes marchar

Aléjate de mí, no hay nada más qué hablar

Contigo yo perdí, ya tengo con quién ganar

Ya sé que no hubo nadie



Que te diera lo que yo te di

Que nadie te ha cuidado como te cuidé

Por eso comprendo que estás aquí

Pero ha pasado el tiempo y yo también cambié

Si no supiste amar, ahora te puedes marchar



Aléjate de mí, no hay nada más qué hablar

Contigo yo perdí, ya tengo con quién ganar

Ya sé que no hubo nadie



Que te diera lo que yo te di

Que nadie te ha cuidado como te cuidé

Por eso comprendo que estás aquí

Pero ha pasado el tiempo y yo también cambié

Si no supiste amar, ahora te puedes marchar

Si no supiste amar, ahora te puedes marchar

