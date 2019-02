“El afortunado”, la colaboración de Luis Enrique con Septeto Acarey

En su reciente visita a Lima, el cantante nicaragüense Luis Enrique habló sobre su colaboración con la orquesta cubano-peruana Septeto Acarey y que está próxima a lanzarse.

En un encuentro con la prensa peruana, el exjurado de ‘La Voz Perú’ reveló que la canción “El afortunado” es una composición suya.



“‘El Afortunado’ es una canción que compuse hace unos años y me agrada cantarla con los chicos de Acarey que son unos capos. Estoy muy contento con el trabajo realizado y esperemos que todo el público lo goce. Ya pronto saldrá a luz así que estén atentos”, expresó el ganador del Grammy.



Por su parte, el líder de Septeto Acarey, Reynier Pérez, comentó que se encuentran realizando las grabaciones del videoclip que está bajo la dirección de Percy Céspedes. “Estamos muy contentos por esta nueva colaboración con Luis Enrique, agradecemos infinitamente a grandes maestros por confiar en nosotros, en nuestra música. Ya pronto estaremos lanzando el producto final y seguiremos trabajando por ofrecer productos de calidad al público”, dijo.



Por otro lado, el intérprete de “Yo no sé mañana” opinó sobre algunos artistas salseros que realizan covers. “Yo inicié haciendo covers también, pero no me la pasé haciéndolo, el artista debe esmerarse en brindar algo nuevo a sus seguidores. Pero claro, tampoco es fácil, la salsa como cualquier otro género es difícil en crear una composición, en llegar a pegar en las radios, en mantenerse. Todo trabajo es difícil, pero se trata de esforzamos día a día y, ejemplo del esfuerzo y dedicación por este género tan bonito son mis amigos de Septeto Acarey, sin duda”, finalizó Luis Enrique.



“El Afortunado” es el segundo sencillo incluido en la tercera producción musical ‘La Llave del Son’. La orquesta lanzó hace poco “Esta noche pinta bien” con José Alberto ‘El Canario’ y que cuenta con millones de visitas en Youtube.



Sobre Septeto Acarey



Septeto Acarey es un grupo creado por el bajista y director musical Reynier Pérez Rodríguez, nacido el 23 de enero 1982 en La Habana Cuba, De nacionalidad Peruana.



El 14 de octubre del 2014 Reynier toma la iniciativa de formar su propio grupo buscando con sus arreglos darle un estilo propio, tocando por primera vez la agrupación en vivo el 12 de diciembre del 2014 para la virgen de Guadalupe al cual le agradece de una manera especial por los logros obtenidos y confiesa ser su fiel devoto.



El éxito de Septeto Acarey continúa luego de su primera gira mexicana (2017) en la que rompe récords de audiencia para una agrupación cubano-peruana en ese país, actuando ante más de 100 mil personas en el Estadio Azteca.



Es desde entonces que el maestro Jorge Luis Piloto, reconocido compositor múltiple ganador del Latin Grammy, se encarga de escribir las canciones del nuevo álbum de Septeto Acarey. Jorge Luis Piloto es el creador de canciones para artistas tales como: Chayanne, José Feliciano, José José, Rey Ruiz, Luis Enrique, Jerry Rivera, Gilberto Santa Rosa, Carlos Vives, Víctor Manuel, Tito Nieves, Olga Tañón, Mariah Carey, Christina Aguilera, entre otros.