Reacciones y críticas tras el Óscar 2019

A pesar de sus notables actuaciones, la estatuilla a mejor película fue una sorpresa que coronó una de las más cuestionadas galas en la historia de la Academia. “Solo hubiera ocurrido algo peor que ganara Green Book: que ganara Bohemian Rhapsody”, ha dicho no solo la prensa española sino los principales críticos de la edición 91 que, accidentada y sin presentador, le dio varias estatuillas a las más comerciales que fueron nominadas, entre ellas Pantera Negra.

El resultado hizo recordar que, como respuesta a la baja audiencia que registraron en el 2018, la Academia tenía la intención de agregar una candidatura para elegir a la película más popular, pero ante las críticas tuvo que desistir.

En cuanto a los premios a las mejores interpretaciones, si bien la sorpresa fue Olivia Colman por The Favourite, la prensa internacional solo discutió la elección de Rami Malek. Para sus detractores, la interpretación de Mercury fue solo una excelente imitación.

Lo que pasó con Malek revela “un dato doloroso”, señaló el diario El País. “Rami Malek ya tiene su Óscar, Glenn Close y Willem Dafoe siguen sin ninguno”.

Si hubo algo de distinto e inclusivo en esta edición ha sido la cantidad de estatuillas a artistas afrodescendientes (aunque ninguna cineasta fue nominada). El gran merecimiento fue para Spike Lee, quien se unió a la campaña #OscarsSoWhite (‘Oscar tan blancos’) y no asistió a la gala del 2016 como protesta.

El domingo, luego de recibir su Óscar a mejor guion adaptado por Infiltrado en el KKKlan, Lee no aceptó el Óscar a Green Book. Prefirió no aplaudir, quedarse con los brazos cruzados y abandonar pronto el teatro. “Esta es mi sexta copa y sabes por qué. Cada vez que alguien conduce a alguien, yo pierdo. Pero esta vez se cambiaron los asientos”, dijo en la sala de prensa y agregó lo que pensó cuando ganó Green Book. “Estaba en la cancha y el árbitro tomó una mala decisión”.

Sin embargo, reconoció los cambios positivos de la Academia. “Sin April Reign (detrás de la etiqueta #OscarsSoWhite) no estaría aquí esta noche. Abrieron la Academia. Tres mujeres negras ganaron el Óscar”. Más tarde lo buscaron en la fiesta de Vanity Fair y dijo que no quería “destrozar la película” de Peter Farrelly. Pero parece que no es necesario. Desde antes de los premios, la familia del Dr. Shirley (interpretado por Ali) tampoco quiere a Green Book. Su nieta, Yvonne Shirley, dijo que la descripción es alejada de su familia y “desconectada de la comunidad negra”.

¿Por qué no ganó Roma?

Al margen de que un grupo de críticos ‘destrozó’ a la película en un artículo de la BBC como antesala a los Óscar, Roma, calificada como una cinta “sin guion”, un “producto” del marketing y favorita por su publicidad, algunos creen que tras el triunfo de Green Book, a la cinta mexicana le jugó en contra que se tratase de la primera película candidata exhibida en español y con subtítulos.

Además, la Academia podría haber decidido hacer esperar a Netflix por el Óscar a mejor película. La plataforma ganó su primer Óscar en la edición pasada con el documental Ícaro y la noche del domingo sumó otras estatuillas . ❖

TEMAS

Impresa