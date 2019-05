Viña del Mar 2019: Sebastián Yatra sufre incidente tras su llega a Chile

Sebastián Yatra preocupó a sus admiradores al difundir video en su reciente publicación de Instagram. El intérprete de 'Un año', tema que canta junto a Reik, estuvo a punto de caer de bruces desde una mesa de noche en su hotel que se hospeda para su participación en el Festival Viña del Mar 2019.

Como parte de la promoción de su nuevo tema 'Déjate querer', Sebastián Yatra junto a Roberto Andrade Dirak (manager del colombiano) fueron protagonistas de un hilarante video que generó todo tipo de reacciones, pero en un inició sus admiradores creyeron que el colombiano terminaría en el piso de su habitación.

"Llegamos a Viña del Mar y 'Déjate querer' sale este viernes 1. Perdón Roberto Andrade Dirak", escribió Sebastián Yatra en su más reciente difusión de Instagram.

En el video se puede apreciar a Sebastián Yatra bailando sobre una mesa, mientras se oye como música de fondo la letra de su nueva canción 'Déjate querer', que interpreta junto con Lalo Ebratt y Yera. La sorpresa fue cuando el colombiano 'golpeó' a su representante oficial Roberto Andrade Dirak, quien terminó en el piso tras el impacto.

Su confirmación el Festival de Viña del Mar 2019 ha generado mucha expectativa. Sebastián Yatra estará de jurado junto a Becky G, Yuri, entre otros, y su presentación en la Quinta Vergara será el domingo 24, el mismo día en que los reggaetoneros Wisin & Yandel se presentarán.

Canciones como 'Un año', 'No hay nadie más', 'Por perro', 'Traicionera', 'No me llames' y 'Sabrosura' harán bailar a los asistentes con la melodiosa voz del cantante colombiano del momento.

Sebastián Yatra 'golpeó' a su manager en hotel