Justin Bieber iniciaría proceso de divorcio a semanas de contraer matrimonio

Lo confirmaron. El cantante canadiense Justin Bieber se robó las miradas en la última edición de la revista Vogue en la que aparece al lado de su esposa, la modelo Hailey Baldwin. La noticia del matrimonio de las estrellas de Hollywood tomó por sorpresa a muchos, incluidos a aquellos fans del intérprete que tenían la ilusión de verlo nuevamente junto a la actriz y estrella de Disney Channel, Selena Gomez.

Luego de ser ingresado a un centro de rehabilitación al ser detectado con depresión, el cantante Justin Bieber estaría pensando en poner punto final a su matrimonio con Hailey Baldwin, el cual no ha cumplido ni los tres meses. Esta información la filtró la revista OK!, la cual confirma que el canadiense está tramitando sus papeles para iniciar el proceso de divorcio. La razón que habría dado es que fue muy "apresurado" el compromiso con la modelo, y que no olvida a su primer amor, su expareja Selena Gomez.

Esta noticia se ha expandido por Internet, marcando como detalle importante un encuentro entre Selena Gomez y Justin Bieber, el cual se habría dado días previos a la celebración de San Valentín el pasado 14 de febrero. Él pidió un permiso especial al centro de rehabilitación para no llevar el tratamiento contra la depresión por unos días.

El divorcio de Justin Bieber y Hailey Baldwin no ha sido confirmado por la pareja o amigos cercanos. Recordemos que pese a que ya no están juntos, el cantante y Selena Gomez mantenían una comunicación, la cual era del conocimiento de la modelo.

Selena Gomez y Justin Bieber cuando eran pareja

El romance de Hailey Baldwin y el canadiense

Hailey y Justin en su primera foto como recién casados