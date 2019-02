Álamo Pérez Luna revela cómo es el carácter de Magaly Medina

Luego de la repentina renuncia de Álamo Pérez Luna del programa ‘Magaly TV, la firme’, espacio donde tenía el cargo como director periodístico, el periodista señaló que decidió dar un paso al costado por su tranquilidad y reveló cómo es trabajar con Magaly Medina, quien volvió a la TV este febrero luego de varios meses de ausencia por un comentario negativo contra Paolo Guerrero.

“Magaly Medina tiene un carácter muy complicado, una personalidad difícil, creo que la tranquilidad no tiene precio y ahora estoy tranquilo. Me acabo de comprar un ‘depa’, voy a ser abuelo por primera vez y estoy feliz”, sostuvo Álamo Pérez Luna para Trome.

Además, indicó que aún continúa trabajando en Willax. “Solo en Willax con el nuevo programa. A ‘Magaly TV, la firme’ renuncié la semana pasada. Ahora estoy concentrado en ‘Sucedió así’ y también conduzco un programa político en ‘Best Cable’ todos los domingos en la mañana”, dijo.

Como se recuerda, Magaly Medina salió de Latina después que hizo un comentario sobre Paolo Guerrero y no fue visto porque era “el canal del mundial”. "A mí me dijeron que era el canal de la selección, del Mundial y que afectaba los intereses económicos de los auspiciadores, pero para mí que fueron cuatro gatos de esos que hacen deportes que se sintieron fastidiados", dijo Magaly Medina a fines del 2018.

Agregó además que "la Federación Peruana de Fútbol nunca me quiso, jamás me quiso... Más allá de todo son las personas y los ejecutivos que le hacen caso a esa persona, porque yo creo que el periodista tiene que ser independiente y si tú en tu medio no defiendes a tus periodistas, estás mal pues", sostuvo Magaly Medina.