Magaly Medina a Álamo Pérez Luna: "No dio la talla como productor periodístico" [FOTO]

Álamo Pérez Luna reveló en entrevista para un medio local que hace una semana había renunciado a su puesto como productor periodístico en el programa de Magaly Medina. Las razones que lo llevaron a tomar tal decisión fue el carácter complicado de la conductora de televisión.

"Yo trabajo en televisión hace casi 30 años y ya no estoy para hacerlo con incomodidad. Magaly Medina tiene un carácter muy complicado, una personalidad difícil, creo que la tranquilidad no tiene precio y ahora estoy tranquilo. Me acabo de comprar un 'depa', voy a ser abuelo por primera vez y estoy feliz", señaló Álamo al diario Trome.

Sin embargo, Magaly Medina no se quedó callada y usó su cuenta oficial de Twitter para responderle al periodista. "Nos incomodó a todos al no dar la talla como productor periodístico. Resultó una gran decepción para quienes confiamos en él. No hubo más remedio que reemplazarlo", escribió la conductora, con esto desmentiría la versión de Álamo que asegura haber renunciado.

Sus seguidores no dudaron en comentar la publicación realizada por Magaly: "¿Ney Guerrero volvió a tomar la posta? Bueno si es así esto se pone más fuerte que un talkshow"; "Me parece.poco ético decir eso, sólo demuestras tu intolerancia y tu falta de humildad"; "¿No podías simplemente decir que se fue? ¿Para que perjudicarlo con tu comentario?" y "Como se nota un Tweet con maldad ¿no? Eso sale desde adentro", son algunos de los mensajes que se pueden leer.

Por su parte, Álamo Pérez Luna no ha vuelto a decir nada al respecto.

