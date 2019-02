Nicola Porcella asegura que Claudia Meza le declaró su amor tras fiesta en Asia

Luego que Claudia Meza denunció ser víctima de intento de violación en fiesta con Nicola Porcella en el balneario de Asia. El chico reality se sentó en el sillón rojo de 'El Valor de la Verdad' para desmentir a la modelo con capturas de WhatsApp.

Según relató el ex presentador de televisión, ambos mantenían una amistad muy cercana y dijo haberse quedado sorprendido con las declaraciones de Claudia Meza en el programa de Magaly Medina.

Por otra parte y no menos importante, Nicola Porcella aseguró que Claudia Meza expresó sentirse atraída por él a través de un mensaje en la denominada 'fiesta del terror'. "Me gustas tú", fue el mensaje vía WhatsApp.

"No entendí porque me lo dijo por ahí (mensaje de texto)", señaló Nicola Porcella.

"Me pareció extraño porque pudo decírmelo ahí (durante la fiesta) y no entiendo por qué me envió un mensaje", agregó.

Denuncia de Claudia Meza en programa de Magaly Medina

Primero fue la modelo extranjera Poly Ávila, quien denunció públicamente que fue dopada sin su consentimiento en la fiesta de los chicos reality. Posteriormente la modelo trujillana también se presentó en la comisaría y denunció lo sucedido en la reunión del 26 de enero, sindicando a Jorge Faruk Guillén por el delito de violación de la libertad sexual en la tentativa de violación sexual, tal como indica la denuncia obtenida por el diario el Trome.

Según se constata en el documento, Claudia reveló que Nicola Porcella la invitó a la fiesta en Asia a través de un mensaje. La joven de 21 años llegó a la residencia del capitán de 'Esto es Guerra' donde se encontraban dos vehículos, uno de ellos era del chico reality y el otro de Faruk Guillén.

En la denuncia policial también menciona a Poly Ávila y dos chicas más. Luego todos fueron a la residencia en el balneario de Asia, donde se llevó a cabo la 'fiesta del terror', también manifestó que se encontraron con Ignacio Baladán.