Ernesto Jiménez sobre nueva denuncia: “Es un total y verdadero asco”

Cuando Poly Ávila reveló que fue dopada en una fiesta a la que asistieron varios chicos reality, una de las primeras personas en solidarizarse con la argentina fue Ernesto Jiménez, exparticipante de ‘Combate’ y ‘Reto de campeones’.

Tras el testimonio de Poly Ávila en Instagram, muchos pensaron que no había nada peor, sin embargo el último miércoles salió a la luz que una modelo de Trujillo no solo fue víctima de dopaje, sino que también casi sufre un abuso sexual.

Ante la denuncia de Claudia Meza en el programa de Magaly Medina, el fotógrafo no dudó en expresar su indignación por lo que están viviendo Paula Ávila y la Miss Trujillo.

“Todo este tema es un total y verdadero asco. El problema, como siempre, es que no van a faltar artimañas y personajillos que buscarán desatorar el baño ajeno y jalar la palanca en son de ‘aquí no pasó nada’. Que los responsables aparezcan y paguen todo y más”, expresó Ernesto Jiménez en Twitter.





Claudia Meza da su testimonio en ‘Magaly TV, la firme’

La modelo trujillana reveló que Nicola Porcella fue quien la invitó a la fiesta de Asia el pasado viernes 25 de enero. Cuando llegó a la casa del participante de ‘Esto es Guerra’ se encontró con una amigo en común a quien identifica como Alexis Collazos. Ella señala que pidió que la cuidara y él le dio una tajante respuesta: "Acá te cuidas sola porque aquí va a haber sexo, alcohol y drogas", a lo que ella respondió: "yo no me drogo".



"Nicola Porcella y Bruno Pisano exigieron una a una para que tomen un shot", dijo la Miss Trujillo en el programa de Magaly Medina.



Claudia Meza aseguró en 'Magaly TV, la firme' que el primer vaso lo botó y se fue a sentar a la mesa, pero Nicola y Bruno se volvieron a acercar para darle un nuevo vaso y no se fueron hasta que ella se lo tomó. Asegura además que Claudia Serpa, una asistente a la fiesta, no aceptó tomar, Nicola le reprochó el hecho que no bebiera y ella se le enfrentó.

Nicola Porcella: Miss Trujillo revela que terminó drogada

Miss Trujillo cuenta detalles de la fiesta donde estuvo Poly Ávila