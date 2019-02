Juliana Oxenford comparte impactante texto por el 'Día Internacional del Condón' [FOTO]

Hoy, 13 de febrero, se celebra el Día Internacional de Condón en más de 40 países de América Europa y Asia. El objetivo es concientizar el uso responsable del preservativo y ayudar a reducir las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y los embarazos no deseados. Sobre todo porque el 98% de los casos de VIH se dieron por no usarlo.

Hace siete años (2012), la fecha de celebrar el Día Internacional del Condón, un día antes de celebrar San Valentín, fue propuesta por AIDS Health Fundation (AHF), pue es cuando las personas -estadísticamente- suelen tener más encuentros sexuales. Y esto es uno de los principales motivos por las que se promueve el uso del preservativo como principal arma contra la mayoría de enfermedades de transmisión sexual, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud.

Distintos medios de comunicación publicaron notas con respecto a esta conmemoración al uso de preservativo. La periodista Juliana Oxenford también usó su cuenta de Twitter para compartir un mensaje con respecto al condón.

"No se espanten, son preservativos. Hoy es el día internacional del condón y parece que nos hemos olvidado de que el 99% de infecciones por VIH se origina por no usarlos", escribió la conductora de '90 Central' en la mencionada red social donde suma poco más de 1 millón de seguidores. Además subió una imagen que muestra cierta cantidad de condones.

El mensaje fue comentados por distintos usuarios que manifestaron sus opiniones con respecto al uso del condón y se sumaron a promover el uso del condón para evitar las enfermedades de transmisión sexual y/o embarazos no deseados

Juliana Oxenford en Twitter