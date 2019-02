Poly Ávila se confesó ante Beto Ortiz en ‘El valor de la verdad’ [VIDEO]

La nueva temporada de ‘El valor de la verdad’ saldrá al aire este sábado 16 de febrero y otra vez por Latina. Antes del estreno del polémico programa, el periodista Beto Ortiz contó algunos detalles de lo que se viene.

En una reciente entrevista con Patricia Salinas para su programa ‘Conectados’, que se emite vía redes sociales, la periodista le leyó uno de los comentarios que mandaron en plena transmisión.

“Mira, te sugieren que invites a Poly (Ávila). ¿Sabes quién es Poly? Es más, está en el bolo”, sostuvo la figura de Acción Web Media. “Claro que sé quién es Poly. Es más, hicimos un programa con ella, pero no salió”, reveló el exconductor de ‘Beto a saber’.

Según el conductor de ‘El valor de la verdad’, las confesiones de Paula Ávila no salieron al aire porque antes de que el programa salga al aire, la argentina fichó por otro canal (ATV). “En esa época ella estaba en Combate”, dijo.

En otro momento de la conversación con Patricia Salinas, el periodista recordó que tampoco se emitió el programa que se grabó con Cromwell Gálvez. Según contó, sus revelaciones no salieron al aire por conflictos comerciales que en la actualidad ya no existen, por lo que no descartó que el público pueda saber los secretos del exfuncionario bancario.



Beto Ortiz aseguró que el programa estuvo interesante, tal y como también lo expresó años atrás en sus redes sociales. "El programa de Cronwell está tan bueno que lo vamos a guardar para cuando la competencia arrecie.Gracias por preguntar y romper las pelotas", tuiteó el periodista, sin embargo no salió al aire.

¿Quiénes estarán en El valor de la verdad’?

Hasta el momento se desconoce quién será el primer concursante de la nueva temporada de ‘El valor de la verdad’. Si bien Beto Ortiz contó que su primer invitado sería un político, se especula que el periodista tendrá a varios personajes del espectáculo local sentados en el temido sillón rojo.



La que no descartó someterse al polígrafo fue Tilsa Lozano. La ‘vengadora’ aseguró que podría contar más detalles sobre su vida privada, que en esta oportunidad también estaría involucrado Miguel Hidalgo, el padre de sus dos menores hijos.

Beto Ortiz regresa a Latina con 'El valor de la verdad'