Jennifer Lopez y Lady Gaga son viral por amoroso encuentro en los Grammy

El pasado domingo 10 de febrero se realizó la 61 edición de los premios Grammy, donde distintas personalidades se dieron cita en el Staples Center de Los Ángeles para galardonar a lo mejor de la industria musical.

Jennifer Lopez y Lady Gaga no fueron la excepción y posaron con sus mejores galas en la alfombra roja del evento más importante de la música.

Ambas cantantes lucieron radiantes con un ceñido vestido color plateado, pero su look no fue precisamente lo que más llamó la atención, si no lo cariñosas que ambas estaban.

Según se pudo ver en un video viral de Instagram, Jennifer Lopez y Lady Gaga se encontraron en la alfombra roja de los Grammy 2019. Ellas estaban posando para las cámaras de la prensa internacional y al finalizar se acercaron para saludarse y simularon un beso.

En imágenes se logró ver que ambas se acercan cara a cara. Lady Gaga sostiene del rostro a Jennifer Lopez y ella le corresponde de la misma manera, pero no hubo un beso explícito.

Lady Gaga se convirtió en una de las máximas ganadoras de los Grammy 2019. La cantante triunfó en la categoría Mejor dúo pop por la canción "Shallow", tema que interpreta junto al actor Bradley Cooper.

Además, Gaga se alzó en las categorías Mejor composición para medio audiovisual ​y Mejor performance pop solo.

