Nicola Porcella rompe su silencio y se libra de culpa por caso Poly Ávila

Luego que la argentina Poly Ávila denunció públicamente que fue drogada contra su voluntad en una fiesta con chicos realities, Nicola Porcella aprovechó las cámaras de 'Estás en todas' para poder pronunciarse al respecto.

"Debido a los sucesos que han ocurrido esta semana no estaré en el programa. Como todos saben, 'Estás en todas' es un programa que busca alegrar y divertir a la gente... no me siento en capacidad de hacerlo en estos momentos debido a todo lo que pasó durante esta semana", señaló el integrante de 'Esto es Guerra' en un video difundido por 'Estás en todas'.

"Como lo dije en un comunicado, el 25 de enero fue invitado a la cada de un amigo donde hubo esta fiesta. Yo le dije a Poly (Ávila) para ir porque es mi amiga, pero hay dos puntos que quiero aclarar: Yo no llevé a Poly a la fiesta, yo no organicé la fiesta y no era mi casa", manifestó Nicola Porcella.

Además, Nicola señaló que está de acuerdo con un proceso de investigación para encontrar a los verdaderos responsables: "Considero que es fundamental una investigación a fondo para saber quiénes son los responsables de estos hechos.. Yo siempre apoyaré a la verdad, pero también seré firme a defender mis derechos".

En otro momento de sus declaraciones públicas, el integrante de 'Esto es Guerra' envió un mensaje a los programas de espectáculos que se han referido a este delicado tema que involucra a chicos realities.

"Quiero comunicarles que he tomado acciones legales contra el programa que sin fundamentos comenzó esta difamación, lo cual lo hizo solo para generar rating a través del escándalo y sin investigar la realidad de los hechos", sentenció Nicola Porcella.

Declaraciones de Nicola Porcella sobre el caso Poly Ávila

Denuncia de Poly Ávila en sus redes sociales

Programa de Magaly Medina difundió audios del día que Poly Ávila fue drogada