Xoana González anuncia fin de su matrimonio con desgarrador mensaje [VIDEO]

Xoana González afloró más de un sentimiento entre sus miles de fans en Instagram. La modelo, quien suele hacer reír a sus incondicionales con diversas ocurrencias, entristeció con sentido comunicado donde indica el fin de su matrimonio con el instructor de gimnasio Rodrigo Valle.

Xoana González no solo dejó sentido mensaje, sino que también un material audiovisual con tema romántico de fondo. Los protagonistas del video son Rodrigo Valle y la modelo, quien utlizó la canción "No hay nadie más" de Sebastián Yatra para dejarlo ir a quien sería el amor de su vida.

"Siempre voy a desearte lo mejor, aunque lo mejor para vos sea algo que no comparto, como te apoyé para que cumplas tus sueños, lo voy a hacer siempre y si tus sueños y las comodidades que hay en otro lugar pueden más que lo que te vengo pidiendo, hace meses, yo lo entiendo pero doy un paso al costado", manifestó Xoana González en la primera parte del extenso mensaje.

En el material audiovisual, Xoana González y Rodrigo Valle salen dándose un intenso e interminable abrazo, como si ese fuera el último adiós para su matrimonio que duró varios años.

Xoana González entristece a fans tras anuncia el fin de su matrimonio con Rodrigo Valle

"Hace meses que vengo sufriendo y rogando que vivamos en el mismo país, si no quieres que sea Argentina, irnos a la China pero juntos. En Perú no es que no quiera es que no puedo entrar (…) Tenemos objetivos y proyectos diferentes al igual que nuestras prioridades, te respeto pero yo no aguanto más", acotó la modelo, quien no puede regresar a Perú desde hace unos años por problemas legales con Melissa Loza.

“Habíamos dicho 'si acepto' y yo me lo creí. No puedo seguir con una relación a distancia. Me hace mal, siento que me está matando. Tengo mis años y yo me casé para formar una familia. Mi proyecto de vida se alejó mucho de lo que es la realidad que está en tus manos cambiar pero entiendo que hayas formado tu vida allá aunque yo no pueda entrar”, agregó Xoana González.

Tras finalizar de publicar el vasto mensaje y video, fanáticos de Xoana González no han dejado de lamentar la triste decisión de ponerle fin al matrimonio que tiene con Rodrigo Valle, quien trabaja como instructor de gimnasios en nuestro país. Según la modelo argentina uno de los factores que le orilló a dar ese paso es la distancia.

Xoana González y Rodrigo Valle protagonizan emotivo video de despedida