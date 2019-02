Grammy 2019: ¿cuáles son los artistas con más premios en la historia de la música? [VIDEOS]

El Grammy 2019 vuelve para premiar a los mejores exponentes de la música. Con las actuaciones en vivo de Camila Cabello, Nicky Minaj, Shawn Mendes y otros artistas, además de Alicia Keys quien será la presentadora de la gala, la edición 61 de los Grammys promete ser una de las más recordadas.

Este año los nominados podrían lograr nuevos récords y convertirse en los artistas con más reconocimientos en la historia de los Grammys. ¿Quieres saber quiénes son?

Conoce la lista de famosos con más galardones en los Premios Grammys

Georg Solti

El húngaro Sir Georg Solti, director de la Orquesta Sinfónica de Chicago, es el artista con más premios Grammy en la historia de la música.

Con 31 galardones a lo largo de su carrera, Solti ha sido premiado en las categorías: mejor grabación de ópera, premio del Salón de la Fama, carrera artística, mejor interpretación coral, mejor interpretación de música de cámara, mejor álbum de música clásica, mejor arreglo para álbum y mejor interpretación de orquesta.

The Beatles

La banda de rock inglesa The Beatles ganó 28 Grammys en toda su historia. En 2014, la banda ganó en la categoría carrera artística.

Así mismo, ostenta 15 trofeos en la categoría Salón de la Fama, que reconoce producciones como 'Let it be', 'Hey Jude', 'A Hard Day's Night', entre otras.

Quincy Jones

El compositor estadounidense Quincy Jones es el tercer artista con más premios Grammy.

A lo largo de la historia de los Grammy ha sido nominado 79 veces, de las cuales se ha llevado 27 galardones, incluyendo la categoría Premio Leyenda.

Su música abarca el R&B y el jazz, además ha trabajado con músicos como Michael Jackson, Frank Sinatra, Aretha Franklin y Celine Dion.

Pierre Boulez

El francés Pierre Boulez obtuvo 26 premios Grammy a lo largo de su carrera. El también director principal de la Orquesta Sinfónica de la BBC de Londres y de la Filarmónica Nueva York

Su más reciente reconocimiento fue el Grammy a la Carrera Artística en 2015.

Vladimir Horowitz

Considerado uno de los mejores pianistas de todos los tiempos, el ruso Vladimir Horowitz alzó 25 premios Grammy.

A lo largo de los años, Horowitz ha ganado cinco premios del Salón de la Fama. Esta categoría reconoce a las producciones de más de 25 años de antigüedad por su calidad o significado histórico.

Beyoncé

La cantante estadounidense Beyoncé tiene dos récords en la historia de los premios Grammy como la artista femenina más nominada (63 veces) y con más galardones.

Hasta el 2018, Beyoncé ha sido premiada con 22 Grammys. En su primer álbum debut, la cantante obtuvo cinco de estos reconocimientos en una sola noche gracias al sencillo 'Crazy In Love' del año 2003.

U2

Al igual que Beyoncé, la banda de rock irlandés U2 ha ganado 22 premios Grammy. Su más reciente premio data de 2014, año en el que ganaron la categoría Salón de la Fama por su álbum The Joshua Tree, mientras que en 2006 fueron premiados en cinco categorías: álbum del año, canción del año, mejor álbum de rock, mejor canción de rock y mejor interpretación.

Stevie Wonder

A pesar de su ceguera, el cantante y compositor Stevie Wonder revolucionó la industria musical.

Entre 1973 y 2006, Wonder ha logrado 22 premios Grammy, incluyendo mejor canción, mejor álbum del año y el premio Grammy a toda una vida.

Su más reciente galardón fue a la mejor colaboración pop vocal, junto a Tony Bennett en 2006 con la canción 'For Once In My Life'.

Paul McCartney

El ex Beatle Paul McCartney posee 21 premios Grammy en total (como solista y junto a The Beatles).

Ha sido incluido dos veces en el Salón de la Fama Rock, la primera como miembro de The Beatles en 1988 y como artista individual en 1999.

Kanye West

El rapero americano Kanye West obtuvo 21 premios Grammy a lo largo de su carrera musical.

El también esposo de la celebrity Kim Kardashian podría sumar un nuevo premio en la edición de los Premios Grammy 2019, en la que ha sido nominado como mejor productor no clásico.



Bruce Springsteen

El cantante y compositor Bruce Springsteen ha ganado 21 Grammys a lo largo de su carrera musical.

En 2012 obtuvo su más reciente Grammy en la categoría Salón de la Fama. Con cinco galardones, la canción 'Streets of Philadelphia' ha sido uno de sus éxitos más premiados.

John Williams

El compositor americano, director y pianista John Williams ha ganado 21 premios Grammy. Con una carrera de más de seis décadas, Williams es considerado uno de los mejores compositores para películas de todos los tiempos.

En 2005, su obra en la banda sonora de 'Star Wars' fue escogida como la obra musical más grande del cine, según el American Film Institute. En los Premios Grammy 2019, Williams está nominado en la categoría mejor composición instrumental escrita para una película, televisión u otro medio visual con el film 'Star Wars: los últimos Jedi'.

Henry Mancini

El compositor Henry Mancini fue reconocido con 20 Grammys por su labor en cine y televisión. Una de sus composiciones instrumentales más conocidas fue 'La pantera rosa', nominada en 1964 al Óscar a mejor banda sonora. Con esa misma composición ganó el premio Salón de la Fama del Grammy 2001.

Chick Corea

El compositor y pianista Chick Corea posee 20 premios Grammy a lo largo de su carrera como músico de jazz-rock.

Su más reciente galardón fue en el Grammy 2015 en la categoría mejor solo de jazz insrumental con la canción 'Fingerprints'.

Pat Metheny

El guitarrista de jazz y compositor Pat Metheny ostenta 20 Grammys repartidos en 12 diferentes categorías, incluyendo mejor álbum de rock instrumental, mejor disco de jazz contemporáneo, mejor solo de jazz instrumental y mejor composición instrumental.

Jay Z

El rapero estadounidense Jay Z tiene 19 premios Grammy en su haber y se proyecta como uno de los artistas con más ventas en todos los tiempos.

Algunas de sus colaboraciones con artistas como Beyoncé y Rihanna han sido premiadas, entre ellas los éxitos 'Empire State of Mind', 'Umbrella' y 'Crazy In Love'.

Aretha Franklin

La cantautora Aretha Franklin es considerada una de las artistas con más récords de ventas en todos los tiempos. Con 18 premios Grammy a lo largo de su carrera musical, Franklin se convirtió en la primera artista femenina en aparecer en el Paseo de la Fama del Rock and Roll.