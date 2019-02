Niurka arremete contra Laura Zapata tras ofensivo comentario a Yalitza

Luego de los desafortunados comentarios de Laura Zapata contra la nominada a los Óscar 2019 en la categoría Mejor Actriz por su papel protagónico en "Roma", la película del director Alfonso Cuarón, Yalitza Aparicio, la actriz Niurka Marcos no dudó en enviarle un escarmiento a la hermana de Thalía por sus palabras durante una conferencia de prensa.

"Bueno, pues qué suerte, ¿no? La suerte de las feas... no, no es cierto", dijo Laura Zapata entre risas. "Está bien, tuvo suerte. No hay que envidiar a nadie ni calificar a nadie. Le tocó... muchas quisieran", agregó.

Al escuchar el comentario de Laura Zapata, Niurka arremetió contra ella. “Está llamando la atención porque la señorita famosa, nominada, existe y ella no. Ella (Zapata) es de re-reparto y, además, olvidada”, declaró furiosa Niurka Marcos a ‘Un Nuevo Día’ de Telemundo.

Además, la exvedette le envió un consejo a Yalitza Aparicio, quien hace frente a múltiples críticas y cuestionamientos por su físico desde que ocupa protagonismo por su papel en ‘Roma’.

“Yalitza te quiero decir algo mi amor. Ve, estás hablando con la reina del rating, la mujer escándalo,… con la más criticada. Quiero decirte que disfrutes mientras más mal hablen de ti, mamacita. Aprende de esta loba vieja. Eso se llama envidia. De todo el que meta la cuchara para criticarte por cualquier cosa”, dijo sin tapujos Niurka Marcos.

En las redes sociales los cibernautas no dudaron en hacer comentarios respecto a las declaraciones de Laura Zapata. “Con razón ni las hermanas la quieren”, opinó una usuaria. “¡Qué horror de mujer! En relación a Yalitza dice ‘la suerte de la fea’… entonces, ¿por qué ella no ha tenido suerte? Es una de las actrices más feas de México, ¡por fuera y por dentro!”, comentó otra persona en la red social.