Poly Ávila: qué dijo Nicola Porcella sobre la denuncia de dopaje

El último martes 5 de febrero, la modelo argentina Paula Ávila reveló que ella fue drogada hace menos de dos semanas en una fiesta que se realizó en Asia. Su testimonio lo dio a conocer a través de cuatro cortos videos que compartió en su cuenta de Instagram, horas después de anunciar que enviaría un comunicado para terminar con las especulaciones que surgieron a raíz de las declaraciones de André Castañeda.



En su video testimonial, la exparticipante de ‘Bienvenida la tarde’ y ‘Combate’ indicó que estaba decidida a tomar acciones legales contra la persona o personas que la intoxicaron la madrugada del sábado 26 de enero.

Tras las duras revelaciones de Poly Ávila, la modelo Alexandra Méndez se presentó en el programa ‘Válgame Dios’ para dar su versión de los hechos, debido a que salió un video que muestra que la venezolana estuvo en la polémica fiesta.

En conversación con Rodrigo González y Gigi Mitre, la popular ‘Chama’ confirmó que estuvo en la fiesta en la que supuestamente drogaron a la argentina y manifestó su indignación por las declaraciones de Poly Ávila en su Instagram.



"Esta nota da a entender que sus amigos son unos 'apañadores', que a mí me digan que soy una 'apañadora' de una violación, según lo que dicen y ella no sale a aclarar y eso me duele de ella", manifestó este miércoles 6 de febrero la venezolana en ‘Válgame Dios’.



Al parecer Alexandra se molestó con la argentina por los datos que obvió en su testimonio. "Uno no tiene que limpiar a nadie (en relación a Nicola Porcella). Yo no sé quién la asesoró. Ella me dijo que haría un video donde iba a decir cómo realmente pasaron las cosas. Poly Ávila ha dejado entrever cosas que no son, como que la han violado", agregó muy ofuscada.

Minutos después, la venezolana reveló qué es lo que dijo Nicola Porcella cuando se enteró que Poly Ávila fue dopada en una casa de Asia. “Mil veces (le he preguntado), que no, que no sabe, que estaba igual de preocupado (por la situación) que yo e Ignacio (Baladán)”, reveló Alexandra sobre la reacción del ‘guerrero’.

La extranjera incluso aseguró que Nicola Porcella estuvo preocupada por la argentina. “La llevamos afuera, estuvimos con ella, estuvimos allí, que le dijimos: ‘Poly, cálmate’”, explicó.