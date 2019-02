André Castañeda denuncia que amiga habría sido dopada en fiesta de chicos reality [VIDEO]

Magaly Medina invitó a su programa a André Castañeda, exchico reality, quien utilizó sus redes sociales hace unos días para hacer una denuncia que involucraría a conocidos personajes de la televisión. Si bien, no ha querido revelar de los tres chicos reality que habrían estado en la casa donde sucedió lo que él relata, sí se animó a contar todo lo que sabe sobre lo que sucedió la madrugada del 26 de enero.

La expareja de Poly Ávila contó en una nota que recibió una llamada a las 4:00 a.m. de una amiga quien solo atinó a decirle "Me han drogado, auxilio". A penas escuchó eso él preguntó donde estaba y al conocer la ubicación (Asia) no dudó en salir a buscar a la joven, quien sería un personaje de la televisión.

Él pensó lo peor, pues considera que quien droga a una mujer lo hace con fines sexuales. André intentó mantener la comunicación con su gran amiga y es ahí donde él reconoció, por la voz, que habían tres chicos realitys en esa fiesta.

Mientras que Castañeda avanzaba hacia el lugar de los hechos, su amiga estaba encerrada en una habitación de la casa con otras muchachas. Sin embargo, él considera que los organizadores se enteraron de su llegada a la casa y decidieron mandarla al grifo 'Asia' para que le diera el encuentro.

El exchico reality refiere que cuando vio a su amiga estaba en un estado deplorable y evidentemente drogada, cosa que confirmaron horas después cuando la acompañó a hacerse un examen toxicológico que dio positivo para anfetamina.

Por su parte Magaly Medina le preguntó a André Castañeda si en esa fiesta estuvieron Nicola Porcella, Poly Ávila, Alexandra Mendez, Ignacio Baladán y Daniela Arroyo. Sin embargo, Castañeda prefirió no responder al respecto.

Asi denunció André Castañeda lo que le sucedió a su amiga

La mujer afectada habría decidido no denunciar por temor a represalias de los personajes conocidos que estuvieron en la fiesta. Pero Magaly Medina asegura tener los audios y nombres de los implicados por lo que exigió se realice una investigación.

Ernesto Jiménez se pronunció al respecto

Ernesto Jiménez también se habría pronunciado al respecto, pero en su caso utilizó su cuenta de Twitter. "¿Cómo se llama cuando un grupo de chicos DROGA a un grupo de chicas, sin su consentimiento (en una reunión, en una casa, todos lejos de las suyas)?", escribió el conductor de televisión.

Válgame Dios presentó así la denuncia