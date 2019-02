Germán Loero envía mensaje a André Castañeda tras denuncia de dopaje en fiesta [FOTOS]

André Castañeda se presentó en la última edición de 'Magaly TV, la firme' para denunciar que una amigas, quien también es un personaje de la televisión, fue dopada la madrugada del sábado 26 de enero en una fiesta donde estuvieron tres chicos reality.

La expareja de Poly Ávila señaló que su amiga lo llamó al promediar las 4:00 a.m. indicándoles que se sentía mal y que creía que la habían drogado. El ex 'combatiente' intentó no perder comunicación con ella, mientras que llegaba a buscarla a la casa de Asia en donde se encontraba.

Por teléfono André logró identificar las voces de tres chicos reality, sin embargo, no habrían sido los únicos personajes conocido que habría estado en esa reunión. Si bien, no mencionó los nombres de los organizadores de la fiesta, aseguró que está intentando convencer a su amiga de hacer la denuncia formal, pero reveló que ella cree que va a tener represalias si lo hace.

Por su parte, Germán Loero hizo saber a través de su cuenta oficial de Twitter que estuvo atento a la denuncia, por lo que se tomó la atribución de darle una recomendación a Castañeda.

"André Castañeda es un tipazo, chochera si sabes los nombres de esa gente basura y no los dices, lo mismo que nada", escribió el actor. Quien tuvo apoyo de sus seguidores, pero otros usuarios respaldaron al exchico reality asegurando que no lo haría porque no tendría las pruebas suficientes. Estos fueron algunos comentarios: "Que la Fiscalía intervenga y de una vez por todas", "Exacto. Que reciban la sanción que merecen. De la justicia, lo dudo mucho pero si que la gente los señale" y "Seguro que él sabe pero no puede decirlos hasta después de que haya una investigación".

Esta fue la denuncia realizada por André Castañeda